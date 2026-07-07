Atención Boca: Paulo Dybala definió su futuro tras quedar libre en la Roma

Paulo Dybala definió su futuro y continuará en la Roma, luego de varias semanas de incertidumbre por la finalización de su contrato el pasado 30 de junio, mientras Boca seguía de cerca su situación para intentar incorporarlo sin pagar un pase.

El delantero nacido en Laguna Larga llegó a un acuerdo con el club italiano para extender su vínculo hasta junio de 2027, con variables económicas y bonos ligados a su rendimiento deportivo, además de una opción para prolongar la relación por otra temporada.

La decisión del campeón del mundo en Qatar 2022 representa un golpe para Boca, que se ilusionaba con aprovechar su condición contractual y sumar una figura internacional sin desembolsar dinero por la ficha.

Sin embargo, las ganas de Dybala de disputar la próxima UEFA Champions League y el pedido del entrenador Gian Piero Gasperini para sostener a las principales figuras del plantel terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto "Giallorossi".

De esta manera, la "Joya" seguirá en Europa y Boca deberá buscar otras alternativas en el mercado de pases, luego de quedar fuera de carrera por uno de los nombres que más expectativa generaba entre sus hinchas.