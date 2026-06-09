Argentina vs Islandia: a qué hora es el amistoso y dónde verlo

La cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 entra en su etapa decisiva para la Selección argentina. Este martes, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará su último compromiso amistoso antes del inicio de la máxima cita del fútbol internacional, cuando se enfrente a Islandia en un encuentro que servirá para ultimar detalles y ajustar las últimas piezas de cara al torneo.

El partido se jugará a partir de las 22 horas en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en la ciudad de Auburn, Alabama, donde el seleccionado nacional ya se encuentra instalado para afrontar este compromiso. Además, el encuentro podrá seguirse a través de las señales de TyC Sports y Telefe.

La expectativa en torno al amistoso es alta no solo porque representa la última presentación previa al Mundial, sino también porque permitirá observar las decisiones finales del cuerpo técnico respecto de la formación titular y el estado físico de algunos futbolistas clave.

El último paso antes del debut mundialista

La preparación de Argentina para la Copa del Mundo atraviesa su fase final. Luego de una serie de entrenamientos y partidos preparatorios, el choque ante Islandia aparece como la última oportunidad para evaluar rendimientos, consolidar sociedades dentro del campo de juego y llegar al debut mundialista con la mayor cantidad de certezas posibles.

El encuentro adquiere una importancia especial debido a que se trata del cierre de la etapa de preparación. Cada movimiento, cada variante táctica y cada decisión de Scaloni será observada atentamente en función de lo que pueda suceder durante el Mundial.

La presencia de la delegación argentina en Auburn ya forma parte de la logística prevista para este compromiso, que marcará el final de los amistosos antes de la competencia oficial.

El antecedente inmediato: victoria frente a Honduras

Argentina llega a este compromiso luego de imponerse por 2 a 0 ante Honduras en un encuentro en el que logró la victoria sin atravesar mayores sobresaltos frente a un rival que, según se indicó, se encuentra varios escalones por debajo del nivel del conjunto albiceleste.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo. El delantero del Inter abrió el marcador mediante un penal, mientras que Simeone amplió la diferencia para sellar el resultado definitivo.

Si bien el triunfo permitió continuar con la preparación en un contexto favorable, el partido dejó abierta una incógnita importante vinculada a uno de los futbolistas más determinantes del plantel.

La expectativa por Lionel Messi

Uno de los principales focos de atención de cara al amistoso frente a Islandia está puesto en la situación de Lionel Messi. El capitán argentino no sumó minutos en el encuentro disputado ante Honduras debido a una sobrecarga muscular sufrida durante su última presentación con Inter Miami, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió preservarlo.

Esa circunstancia generó expectativas respecto de su posible participación frente al seleccionado islandés. Aunque no se brindaron precisiones definitivas, la posibilidad de verlo nuevamente en acción constituye uno de los temas centrales en la previa del encuentro.

La evolución física del futbolista y la decisión final del entrenador aparecen como elementos que serán seguidos de cerca hasta el momento mismo del partido.

Un antecedente mundialista que permanece en la memoria

El historial entre Argentina e Islandia registra un único enfrentamiento oficial. Ese partido se disputó durante el Mundial de Rusia 2018 y concluyó con un empate 1 a 1.

Aquel encuentro quedó marcado por una acción que tuvo a Lionel Messi como protagonista. Durante el segundo tiempo, el capitán argentino desperdició un penal y terminó ocupando el centro de las críticas tras el resultado obtenido por la selección nacional.

Ocho años después de aquel antecedente, ambos equipos volverán a encontrarse, esta vez en un amistoso que tendrá un significado muy diferente, aunque igualmente relevante para el proceso de preparación de Argentina.

Las posibles formaciones

De acuerdo con las previsiones previas al encuentro, Lionel Scaloni mantendría buena parte de la estructura defensiva que viene utilizando en los últimos compromisos. Las posibles alineaciones son las siguientes:

Argentina:

• Gerónimo Rulli.

• Nicolás Capaldo o Agustín Giay.

• Nicolás Otamendi.

• Lisandro Martínez.

• Nicolás Tagliafico.

• Enzo Fernández.

• Alexis Mac Allister.

• Rodrigo De Paul.

• Exequiel Palacios.

• Lionel Messi.

• Lautaro Martínez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Islandia:

• Hakón Valdimarsson.

• Logi Tomasson.

• Hordur Magnússon.

• Daniel Grétarsson.

• Stefán Thordarson.

• Dagur Thórhallsson.

• Kristian Hlynsson.

• Andri Baldursson.

• Gísli Thórdarson.

• Mikael Ellertsson.

• Brynjólfur Willumsson.

Director técnico: Arnar Gunnlaugsson.

Una prueba decisiva antes del Mundial

Más allá del resultado, el amistoso frente a Islandia representa una instancia clave para la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar su preparación con buenas sensaciones y llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el plantel en óptimas condiciones.

Los principales datos del encuentro son:

• Partido: Argentina vs Islandia.

• Competencia: Amistoso internacional.

• Fecha: Martes.

• Horario: 22 horas.

• Estadio: Jordan-Hare Stadium.

• Ciudad: Auburn, Alabama.

• Transmisión: TyC Sports y Telefe.

• Último antecedente: empate 1-1 en el Mundial 2018.

Con la vista puesta en la Copa del Mundo, Argentina afrontará así su última prueba antes del gran desafío internacional. El amistoso frente a Islandia marcará el cierre de la preparación y ofrecerá las últimas respuestas antes del comienzo del Mundial 2026.