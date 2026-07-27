Del paraíso griego a la Patagonia: las escapadas de Lautaro Martínez y Leandro Paredes

Luego de la participación en el Mundial 2026, Lautaro Martínez disfrutó de un viaje especial junto a su esposa, Agustina Gandolfo. La pareja viajó a Grecia para participar de una ceremonia de casamiento celebrada en Mykonos, una de las islas más famosas del país y reconocida por sus paisajes.

Durante su estadía, ambos compartieron imágenes de distintos momentos del viaje y permitieron observar parte del entorno paradisíaco que los acompañó. Las fotografías rápidamente generaron una ola de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja destacaron tanto los paisajes como los detalles de la celebración.

Una de las imágenes mostró a Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo juntos, mientras de fondo se destacaba un gran atardecer en Mykonos. La escena permitió reflejar el marco elegido para la escapada, con uno de los paisajes más reconocidos de la isla como escenario.

La pareja también mostró algunos detalles especiales del casamiento. Entre las imágenes compartidas se pudieron observar el lujoso diseño de las mesas para los invitados y la pileta alrededor del espacio donde se desarrolló la celebración.

Aunque Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo no revelaron la identidad de los novios, sí compartieron una fotografía en la que se los veía de espaldas durante la ceremonia.

"Entre el amor, la risa y una boda especial"

La publicación de Agustina Gandolfo rápidamente alcanzó una importante repercusión en Instagram. En el posteo, la esposa del futbolista escribió: "Fin de semana en casa de mamá y papá. Entre el amor, la risa y una boda especial".

El mensaje acompañó las imágenes de la escapada y pronto cosechó más de 250 mil "Me Gusta", además de una ola de comentarios elogiosos por parte de sus seguidores.

Las fotografías permitieron compartir parte de la intimidad del viaje, desde los momentos junto a Lautaro Martínez hasta los detalles del casamiento y el paisaje de Mykonos. La combinación de la ceremonia, el entorno y la presencia de la pareja convirtió la publicación en uno de los contenidos que más reacciones generó en sus redes sociales.

El regreso de Lautaro a la actividad con Inter

El descanso de Lautaro Martínez tendrá una duración limitada. El delantero deberá volver próximamente a la actividad con el Inter de Milán, que tiene varios amistosos programados ante clubes importantes de Europa.

Dentro de esa agenda aparecen encuentros de relevancia como el clásico ante Milan, además de los partidos frente a Manchester City y Juventus.

Luego de esa serie de amistosos, el Inter de Milán comenzará su participación en la Serie A ante el Monza, a fines de agosto.

De esta manera, el viaje a Grecia representó una pausa antes del regreso a la competencia y de una nueva etapa de actividad futbolística para el delantero.

La escapada familiar de Paredes

Mientras Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo disfrutaban de su viaje por Grecia, Leandro Paredes aprovechó un breve descanso en medio de un calendario cargado para realizar una escapada familiar a Bariloche.

El mediocampista de la Selección argentina y Boca viajó junto a su esposa, Camila Galante, sus tres hijos y una niñera. La propia Camila fue quien mostró parte de la estadía a través de sus redes sociales. En una historia publicada en Instagram compartió una imagen junto al futbolista y acompañó la fotografía con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Escapadita de amor".

El viaje se produjo mientras Boca afronta un calendario cargado entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. En ese contexto, Paredes aprovechó el breve descanso para compartir unos días junto a su familia.

Avión privado y una estadía exclusiva

Leandro Paredes llegó el pasado viernes a Bariloche a bordo de un avión privado. El aterrizaje estaba previsto para las 18, pero finalmente el futbolista arribó al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria pasadas las 20.

Desde allí, junto a Camila Galante, sus tres hijos y una niñera, recorrió poco más de 30 kilómetros hasta la península San Pedro. El destino elegido fue Villa Beluno, uno de los hoteles boutique más exclusivos de la Patagonia, ubicado sobre la costa del lago Nahuel Huapi.

La estadía combinó el descanso familiar con un entorno especialmente elegido para la escapada. El recorrido desde el aeropuerto hasta la península San Pedro marcó el traslado de la familia hacia el lugar donde se instalaron durante su visita a Bariloche.