Un club de Primera separó del plantel a un futbolista denunciado por violencia de género

El Club Atlético Barracas Central tomó este lunes una medida concreta respecto de la situación del delantero Gonzalo Morales. Luego de la formalización de una denuncia judicial en su contra por violencia de género, la institución resolvió separarlo del plantel profesional de Primera División con carácter preventivo, una decisión que se mantendrá hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes.

La determinación quedó reflejada en un segundo comunicado oficial difundido por el club a través de sus redes sociales este lunes 27 de julio, marcando un cambio respecto del posicionamiento expresado previamente por la institución. En su primer pronunciamiento, Barracas Central había manifestado que aguardaría la confirmación de una denuncia formal antes de adoptar medidas institucionales.

El nuevo comunicado establece de manera explícita la postura adoptada por el club:

"Ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes".

Con esta decisión, la entidad pasó de una posición de espera a una acción concreta vinculada al desarrollo judicial del caso.

La postura oficial del club

Además de comunicar la separación preventiva del futbolista, Barracas Central reafirmó los principios institucionales que ya había expresado en su comunicado anterior.

El escrito sostiene que el club mantiene "su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género" y renueva "su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo".

Asimismo, la institución informó que continuará colaborando con las autoridades competentes en todo lo que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y señaló que adoptará las medidas que correspondan de acuerdo con la evolución de las actuaciones judiciales, "siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia".

Los principales puntos comunicados por Barracas Central fueron:

Separación preventiva de Gonzalo Morales del plantel profesional de Primera División.

de Gonzalo Morales del plantel profesional de Primera División. Rechazo absoluto a toda forma de violencia de género.

a toda forma de violencia de género. Compromiso institucional con el respeto, la integridad y los valores dentro y fuera del ámbito deportivo.

con el respeto, la integridad y los valores dentro y fuera del ámbito deportivo. Colaboración con las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación.

durante el desarrollo de la investigación. Respeto por el debido proceso y por las decisiones que adopte la Justicia.

Las acusaciones públicas de Karen Dinna

El caso tomó estado público pocas horas después de que Gonzalo Morales convirtiera el gol del triunfo de Barracas Central frente a River Plate en el estadio Monumental, durante el arranque del Torneo Clausura.

Su ex pareja, Karen Dinna, realizó una publicación en Instagram en la que lo acusó de haber ejercido violencia física, psicológica y verbal durante los meses en los que convivieron.

Como parte de esa publicación, Dinna incluyó:

Fotografías en las que se observan hematomas en el rostro y las piernas.

en las que se observan hematomas en el rostro y las piernas. Capturas de conversaciones de WhatsApp mantenidas con Gonzalo Morales.

mantenidas con Gonzalo Morales. Capturas de conversaciones con la madre del futbolista.

Entre los mensajes difundidos aparece un intercambio en el que Dinna le escribió al delantero:

"Me cagaste a piñas", "me pegaste una patada en el orto en México", "me dejaste un ojo morado".

Según las capturas publicadas, la respuesta de Morales fue:

"Chau Karen, te amo".

En su relato, Dinna también sostuvo que el futbolista la dejaba encerrada con llave en la casa cuando se iba a entrenar y afirmó que, cuando intentó avanzar con una denuncia, recibió presiones por parte de la familia del jugador.

De acuerdo con su testimonio, le manifestaban que "con plata se arregla todo" y que nadie le iba a creer.

En ese mismo mensaje explicó que ese contexto influyó en su decisión de demorar la denuncia.

"Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar".

Finalmente, cerró su publicación con una frase que marcó el avance del caso hacia la instancia judicial:

"Hoy la denuncia ya está hecha".

Del primer comunicado a la separación preventiva

La evolución del caso también quedó reflejada en la comunicación institucional de Barracas Central.

En su primer comunicado, el club había expresado que "una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal" adoptaría las medidas pertinentes.

Con la formalización judicial confirmada, la institución resolvió finalmente la separación preventiva de Gonzalo Morales del plantel profesional, dando cumplimiento a la postura que había anticipado en ese primer pronunciamiento.

El presente deportivo del delantero

La repercusión del caso se produjo inmediatamente después de uno de los momentos deportivos más destacados de Morales desde su llegada a Barracas Central.

El delantero, surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, debutó con el club en 2022, donde convirtió dos goles en nueve partidos.

Actualmente se encuentra cedido a préstamo en Barracas Central hasta el 31 de diciembre de este año.

Con el gol convertido frente a River Plate alcanzó los seis goles con la camiseta del conjunto del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras esa conquista, celebró con el tradicional Topo Gigio, un gesto históricamente asociado a Boca Juniors.

Posteriormente explicó el motivo del festejo:

"El Topo Gigio fue porque mi ídolo es Román (Riquelme), fue para él que es de Boca también".

Antes, en declaraciones a ESPN, también había destacado el significado personal del triunfo conseguido en el Monumental.

"Para mí y mi familia vale mucho, sabiendo de dónde vengo yo y dónde hice inferiores".

Una situación abierta a la espera del avance judicial

La decisión de Barracas Central representa la respuesta institucional adoptada tras la formalización de la denuncia judicial contra Gonzalo Morales. El club dejó establecido que la separación del delantero tiene carácter preventivo y que las futuras medidas dependerán de la evolución de las actuaciones judiciales.

Al mismo tiempo, la institución reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes, mantendrá su postura de rechazo a toda forma de violencia de género y actuará respetando el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia, mientras el caso continúa su desarrollo en sede judicial.