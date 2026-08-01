Boca recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el mal estado de la Bombonera

Boca no jugará en la Bombonera su próximo compromiso por el Torneo Clausura. Debido al mal estado del campo de juego, el Xeneize recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, según confirmó oficialmente la Liga Profesional de Fútbol.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización informó que el encuentro se disputará el miércoles 5 de agosto, desde las 19, en el estadio del Globo.

El partido corresponde a la segunda fecha del Torneo Clausura y había sido postergado porque Boca debió viajar a Chile para disputar la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins.

La Bombonera sigue en obras

La mudanza responde al proceso de reacondicionamiento que atraviesa el césped de la Bombonera. Durante el receso por el Mundial, el club realizó trabajos de renovación, resembrado y una importante obra de drenaje en el sector ubicado frente a los palcos preferenciales, una zona que históricamente presentaba inconvenientes.

Sin embargo, las condiciones climáticas retrasaron el asentamiento del nuevo césped y la dirigencia decidió preservar el terreno para completar los trabajos.

En el último encuentro como local, ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, el estado del campo ya había sido motivo de críticas y comentarios entre los hinchas, debido a las marcadas diferencias entre distintos sectores de la cancha.

Podrían trasladarse más partidos

En principio, Boca jugará únicamente este compromiso en el estadio de Huracán, aunque no se descarta que también deba mudar los encuentros ante Vélez y el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana si las obras no concluyen a tiempo.

El comunicado de Boca

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que el cambio de escenario permitirá completar las tareas de reacondicionamiento del césped.

"Este cambio de estadio permitirá darle a la obra el tiempo necesario que le restaron las condiciones climáticas para poder exhibir un terreno de excelencia como el club suele ofrecer en los últimos años", señaló la entidad.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.