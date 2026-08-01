Cuándo juegan River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026

River y Rosario Central se enfrentarán este domingo en el Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscarán conseguir su primera victoria en el campeonato y empezar a recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Tanto el equipo dirigido por Eduardo Coudet como el de Jorge Almirón llegan con la obligación de sumar de a tres tras un comienzo de semestre por debajo de las expectativas.

Cuándo juegan River vs. Rosario Central

El partido entre River y Rosario Central se disputará el domingo 2 de agosto, desde las 19:15, en el estadio Monumental.

Dónde ver River vs. Rosario Central en vivo

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de:

ESPN Premium .

. TNT Sports.

Cómo llega River

El Millonario atraviesa un momento delicado y buscará reencontrarse con la victoria frente a su gente.

El conjunto de Eduardo Coudet acumula cuatro derrotas consecutivas en el ámbito local, una racha que incluye la caída en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi.

En el Clausura, River todavía no pudo ganar y necesita empezar a sumar para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos.

Cómo llega Rosario Central

Rosario Central también necesita cambiar la imagen mostrada en las últimas semanas, ya que todavía no consiguió victorias en lo que va del certamen.

Además, el Canalla tiene por delante los octavos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Corinthians, por lo que un buen resultado en el Monumental sería un importante envión anímico.

El historial entre River y Rosario Central

River y Rosario Central se enfrentaron 175 veces de manera oficial.

El historial favorece ampliamente al conjunto de Núñez:

River ganó 90 partidos.

Rosario Central se impuso en 35 ocasiones.

Empataron 50 veces.

El duelo de este domingo será el tercer enfrentamiento entre ambos en 2026.

En el primero igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito por la fase regular del Torneo Apertura, mientras que el segundo quedó en manos de River, que ganó 1-0 en las semifinales del certamen y avanzó a la final.

Los datos de River vs. Rosario Central