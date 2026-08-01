Estudiantes de Río Cuarto y Banfield repartieron puntos en el arranque de la fecha

Estudiantes de Río Cuarto y Banfield abrieron la jornada, sin emociones con un 0-0 en el encuentro disputado en la Provincia de Córdoba por la tercera fecha del Torneo Clausura.

El "Taladro" cosecha un importante punto en condición de visitante, mientras que el "Celeste" se volvió a hacer fuerte para sumar en su casa otro encuentro sin goles recibidos, en la situación donde ambos necesitan sumar por la necesidad de alejarse del descenso.

Estudiantes venía de ser goleado por 3-0 ante Argentinos Jrs en la visita a la Paternal, mientras que Banfield ganó por 3-2 a Sarmiento en condición de local en el estadio Florencio Sola.

Desde el principio, el encuentro fue parejo con dos chances claras por parte de ambos equipos, Tomás Adoryan se tiró y robo una pelota a la defensa local en el medio del área, la cual remato rápidamente cuando se levantó del césped, pero paso por arriba del arco rival.

La siguiente fue por parte de el "Celeste", Alanis bajo un centro al área, para enganchar y pegarle en un remate que fue tapado con lo justo por parte de Daniele.

Luego de esa jugada, el "Taladro" domino en situaciones el encuentro, que por no tener un poco más de precisión no pudo concretar y abrir merecidamente el marcador.

Si bien, el empate tiene sabor a poco, el punto los favorece en una situación donde necesitan sumar ya que Banfiel se encuentra cerca del descenso en promedios, mientras que Estudiantes se mantiene último en la tabla Anual y de Promedios.

El próximo partido de Banfield recibirá a Belgrano, campeón del Torneo Apertura, en el estadio Florencio Sola, el domingo 09 de agosto, a partir de las 14:00.

Mientras que Estudiantes de Río Cuarto se deberá medir frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, este viernes 7 de agosto, en busca de su primera victoria en condición de visitante.