Gimnasia de Mendoza le ganó un duelo clave a Unión y se prende en la pelea

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se impuso por 2 a 0 ante Unión de Santa Fe en condición de local, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El "Lobo mendocino" se impuso con doblete de Agustín Modica, el 1-0 se concreto a los 50 minutos del primer tiempo desde los 12 pasos, luego de una manó de Lucas Menossi, revisada y cobrada desde el VAR, mientras que el segundo tanto se formulo en los pies de Facundo Lencioni con un pase en profundidad para que el delantero estampe su doblete.

El encuentro comenzó con ataques por parte de ambos, de la parte de Unión comandadas por Ignacio Malcorra (exRosario Central), mientras que Facundo Lencioni lo hacia del lado de Gimnasia de Mendoza, pero a pocos minutos de terminar los primeros 45, Lucas Menossi intenta tapar una volea que se iba a fuera, pegándole en la mano, siendo revisada por parte de Germán Delfino en el VAR y cobrado por el árbitro, Juan Pablo Loustau.

A los 50 minutos del primer tiempo, Agustín Modica abre el marcador desde los 12 pasos con un tiro certero que el arquero rival Matías Mansilla no pudo atajar a pesar de haber acertado el lugar.

A los 2 minutos del segundo tiempo, "Nacho" Malcorra estampa un tiro libre en el palo izquierdo de César Rigamonti, que evito el empate por parte de los santafecinos.

Pero a los 5 del complemento volvió a aparecer el delantero Italo-argentino para su doblete, Modica se acomodó y castigo de manera cruzada dentro del el área, luego de un excelente pase filtrado por parte de Facundo Lencioni que pasó por el medio de 2 defensores del "Tatengue".

Minutos más tarde el arquero visitante tuvo suerte de no realizar un "Blooper", tras pifiarle a la pelota por un pase atrás que se le fue derecho al córner, pero en una de las últimas jugadas Masilla espero y tapo un mano a mano contra Ignacio Sabatini.

De esta manera Gimnasia suma su segunda victoria en el campeonato y nuevamente en condición de local para quedar parcialmente en el tercer puesto de la Zona A.

El próximo partido del "Lobo mendocino" será en la visita a Instituto en Córdoba, el domingo 09 de agosto, en el estadio Monumental Presidente Perón.

Mientras que Unión de Santa Fe deberá recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio 15 de Abril por la cuarta fecha del Torneo Clausura; ambos encuentros con horario a confirmar.