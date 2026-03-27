Argentinos Juniors le ganó a Lanús en el postergado del Torneo Apertura

Argentinos Juniors derrotó a Lanús por 2-1 en el partido que disputaron este jueves, en el estadio Diego Armando Maradona, por un partido pendiente de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El local se impuso con goles de los mediocampistas Hernán López Muñoz, a los siete minutos del complemento, y Nicolás Oroz, de penal a los 10 minutos, mientras que la visita descontó en 39 del segundo tiempo, con tanto del volante Ramiro Carrera.

Con el triunfo, el "Bicho" se metió en zona de clasificación de la zona B, en el séptimo lugar con 17 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es cuarto en el grupo A, con 18 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Nicolás Diez recibirán a Banfield, el lunes 6 de abril a las 19:00, mientras que el "Granate" será local de Platense, el miércoles primero de abril a partir de las 20:00.

En un partido en el que los goles llegaron en la segunda etapa, el primero de la noche en La Paternal llegó cuando iban siete minutos de la segunda etapa, con una jugada colectiva que permitió el desborde por izquierda del lateral Sebastián Prieto, cuyo centro atrás fue empujado por el delantero Iván Morales, cuyo remate dio en el palo y permitió el oportunismo de López Muñoz, para rematar al gol.

Seis minutos más tarde, una mano extendida dentro del área del defensor Tomás Guidara generó un penal, del cual se hizo cargo Nicolás Oroz.

El remate del exjugador de Racing llegó cuando iban 15 minutos del segundo tiempo, abriendo el pie con un zurdazo alto que entró por el ángulo derecho del arquero Nahuel Losada, que adivinó las intenciones e igualmente quedó a pocos centímetros de desviar el disparo.

El "Granate" comenzó a jugar mejor en los últimos minutos del partido, llevando a Argentinos Juniors contra su propio arco a puro empuje, y pudo descontar a los 39 minutos, cuando un centro del lateral Sasha Marcich al punto del penal habilitó la llegada de Carrera, libre de marca, que puso el pie y, de primera, colgó la pelota en el ángulo derecho del arquero Brayan Cortés.