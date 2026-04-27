Dybala rompió el silencio y habló de su posible llegada a Boca: "Estaría bueno"

Durante las últimas dos semanas, los rumores sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca crecieron de manera exponencial. No se trató de versiones aisladas ni especulaciones sin sustento: distintos protagonistas influyentes aportaron su mirada y alimentaron el escenario.

Entre ellos se destacaron Oriana Sabatini, esposa del futbolista, Marcelo Delgado, director deportivo del club, y Leandro Paredes, capitán del Xeneize y uno de los principales impulsores de la idea. Este último, además de su rol dentro del equipo, aparece como una figura clave en el intento por convencer a la llamada "Joya" de desembarcar en La Ribera.

Sin embargo, faltaba una voz central: la del propio Dybala. Su palabra era esperada no solo para confirmar o descartar versiones, sino también para comprender el trasfondo emocional y personal detrás de estas especulaciones.

La palabra de Dybala: entre risas, afecto y cautela

El actual mediapunta de la Roma finalmente se expresó en el programa Lo del Pollo, conducido por el Pollo Álvarez, y brindó detalles sobre su vínculo con Paredes y su entorno.

"Me llegan los mensajes de Lea, de Cami (Galante), su mujer, que tiene muy buena relación con Oriana y siempre hablamos con ellos. Desde el día que se fue para nosotros fue muy triste por la relación que teníamos con su familia, el compartir día a día, para Oriana también. Nos juntamos menos, casi nada, entonces ellos insisten mucho en esta cuestión", explicó Dybala.

El testimonio no solo confirma la insistencia del entorno de Paredes, sino que también revela la profundidad del vínculo personal entre ambas familias. La relación trasciende lo futbolístico y se apoya en una convivencia cotidiana que hoy se encuentra interrumpida.

En ese marco, el propio Dybala aportó una anécdota que refleja el tono distendido con el que se vive esta situación:

"Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad la foto o era IA, jodiendo. Nos cagamos de risa. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero no sé qué puede pasar".

Una amistad forjada en la élite

El lazo entre Dybala y Paredes no es reciente ni circunstancial. Ambos compartieron experiencias en dos ámbitos clave:

La Selección Argentina

La Roma, donde coincidieron durante dos temporadas

Fue en la capital italiana donde se consolidó una relación estrecha, tanto entre los jugadores como entre sus familias. Ese contexto de cercanía cotidiana fortaleció un vínculo que hoy se mantiene, aunque con menor frecuencia.

El regreso de Paredes a Boca en julio del año pasado marcó un punto de inflexión. Según el propio Dybala, esto generó un "estancamiento" en la relación, producto de la distancia y la imposibilidad de compartir el día a día.

"Tenemos una amistad increíble y nos gustaría pasar más momentos con ellos", afirmó, dejando en evidencia que el componente emocional juega un papel relevante en toda esta historia.

El factor contractual y el interés de Boca

Más allá de los afectos, hay un dato concreto que sostiene las versiones: el contrato de Dybala con la Roma vence el 30 de junio. Este elemento abre una ventana de oportunidad para Boca, que busca incorporarlo a su plantel a partir de julio.

En este escenario, el club cuenta con un aliado interno de peso: su capitán. La influencia de Paredes como agente persuasivo aparece como una herramienta clave en la estrategia del Xeneize.

Un futuro sin definiciones

Al ser consultado directamente sobre la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro, Dybala optó por la prudencia. Lejos de confirmar o descartar la posibilidad, eligió enfocarse en su presente profesional.

"Yo hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés", respondió.

La frase, breve pero significativa, deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones. No hay negación categórica, pero tampoco una señal concreta de avance.

Entre el deseo y la incertidumbre

La historia de Dybala y Boca se construye, por ahora, en un terreno intermedio. Allí conviven:

El afecto personal y familiar

La insistencia de un amigo cercano

Un contexto contractual favorable

Y la cautela de un jugador que prioriza su presente

En ese equilibrio, el futuro permanece indefinido. Pero si algo queda claro tras sus declaraciones es que, más allá de cualquier decisión profesional, el vínculo humano entre los protagonistas seguirá siendo un factor determinante en esta historia.