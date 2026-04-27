Vélez empató con Unión de Santa Fe y no pudo llegar a la cima de su zona

Vélez no pudo sostener la victoria y terminó empatando 2-2 con Unión de Santa Fe, en condición de local, en el marco de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio José Amalfitani, Florian Monzón abrió el marcador para el ´Fortín´ a los 11 minutos de juego, mientras que Julián Palacios lo empató a los 16 minutos. Sin embargo, a los 46 minutos, nuevamente Monzón anotó y adelantó a Vélez en el resultado.

En el complemento, a los 23 minutos, Agustín Colazo igualó el partido para el albirrojo. Ya en el tiempo de descuento, a los 49 minutos, el mediocampista Lucas Robertone vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado en Vélez.

Con este resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto alcanzó los 27 puntos y se mantiene como escolta, desperdiciando la chance de sacarle el liderazgo de la Zona A a Estudiantes de La Plata, del cual está a una unidad.

En la pendiente fecha 9 que se disputará el fin de semana, Vélez recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario en el estadio José Amalfitani con horario y día a confirmar.

Por su parte, el equipo de Leonardo Carol Madelón llegó a los 20 puntos y quedó octavo, dentro de los puestos de playoffs.

En la pendiente fecha 9 que se disputará el fin de semana, Unión recibirá a Talleres de Córdoba en el estadio 15 de Abril con horario y día a confirmar. De ganar, el ´Tatengue´ sellará su clasificación a los playoffs.

El ´Fortín´ abrió el marcador a los 11 minutos de juego con el gol del delantero Monzón, dándole de taco en el área chica tras un desborde por la izquierda y posterior asistencia del chileno Diego Valdes.

Tan solo cinco minutos después, Unión de Santa Fe empató el encuentro con el gol de Palacios. En un buen desborde por la derecha, Agustín Palavecino metió el pase a la medialuna del área donde el ex San Lorenzo le dio cruzado y puso el 1-1.

A los 46 minutos, Monzón marcó el 2-1 de penal, con un sutil remate cruzado ante el vuelo del arquero Matías Mansilla a la derecha.

Sin embargo, a los 23 minutos del complemento, Agustín Colazo empató el partido para Unión de Santa Fe, tras un gran centro al área chica por parte de Lautaro Vargas y posterior anticipo y cabezazo del delantero.