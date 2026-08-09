Argentinos venció 2-1 a Racing y se mantiene en lo más alto del Grupo B

Argentinos Juniors consiguió una importante victoria por 2-1 ante Racing por la fase de grupos de la Liga Profesional y se mantiene en el primer puesto del Grupo B.

El equipo de La Paternal abrió el marcador a los 8 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Molina convirtió para poner el 1-0.

Racing reaccionó y llegó al empate a los 27 minutos, con un tanto de Ezequiel Cannavó. Sin embargo, la Academia quedó con un jugador menos a los 20 minutos de la primera etapa por la expulsión de Adrián "Maravilla" Martínez.

Con la ventaja numérica, Argentinos volvió a ponerse arriba en el marcador a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando Hernán López Muñoz marcó el 2-1 definitivo.

Las estadísticas del partido

Argentinos terminó con el 60% de la posesión, contra el 40% de Racing, y registró 17 tiros al arco frente a los 15 de su rival.

El Bicho también mostró una amplia diferencia en la circulación de pelota, con 445 pases correctos contra 214 de la Academia.

En cuanto a las infracciones, Argentinos cometió 13 faltas y Racing 10. El conjunto ganador recibió cinco tarjetas amarillas, mientras que Racing tuvo tres amarillas y una roja.

Cómo quedaron y qué viene

Con este triunfo, Argentinos se ubica primero en el Grupo B, mientras que Racing aparece en el 12.º lugar.

El próximo compromiso del Bicho será ante River Plate, el domingo 16 de agosto desde las 18. Racing, en tanto, buscará recuperarse frente a Banfield, el viernes 14 de agosto a las 20:30.