Campanas del Rosario: una persona fue embestida en el Campeonato de Motocross

Una persona fue embestida este domingo por una motocicleta durante la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se desarrolla en el circuito Campanas del Rosario, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, Catamarca.

El episodio se produjo mientras se disputaba una competencia correspondiente a la categoría MX2, en el marco de una jornada que concentró las principales carreras del certamen nacional en territorio catamarqueño. La secuencia quedó registrada en imágenes tomadas durante el desarrollo de la competencia. En ellas se observa a una persona ubicada dentro del sector del trazado y, apenas unos segundos después, el paso de una motocicleta que termina impactándola.

El incidente fue informado por Carlos Rosznercki, de Noticias del Interior, y generó atención en medio de una jornada que contaba con una importante presencia de público siguiendo las diferentes carreras. Hasta el momento, no se dio a conocer oficialmente la identidad de la persona involucrada ni se precisó qué función cumplía dentro del circuito al momento del impacto.

Una secuencia registrada durante la categoría MX2

Las imágenes permiten observar parte de la secuencia ocurrida durante la competencia de MX2. En el registro se distingue inicialmente a una persona dentro del sector correspondiente al trazado y, posteriormente, el paso de una motocicleta que termina embistiéndola. La información disponible hasta el momento no permite establecer oficialmente mayores detalles sobre la situación de la persona alcanzada.

En particular, permanece sin conocerse la identidad de la persona involucrada, la función que cumplía dentro del circuito al momento del episodio y si sufrió lesiones como consecuencia del impacto. Hasta el momento, tampoco se informó oficialmente sobre el estado de salud de la persona que fue embestida pero si la víctima fue trasladada en una ambulancia del Hospital San Juan Bautista.

El episodio se produjo en plena actividad deportiva, mientras las motos competían dentro del circuito y la jornada avanzaba con las carreras correspondientes a las distintas categorías previstas para este domingo.

La secuencia del accidente

Gran presencia de público

El incidente tuvo lugar durante una jornada que reunió a una importante cantidad de público en Campanas del Rosario. El registro muestra que durante la actividad numerosos espectadores estaban ubicados en las laderas y diferentes sectores naturales que rodean el trazado, desde donde seguían el desarrollo de las competencias.

La presencia de público formó parte del marco en el que se desarrolló esta quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que tiene a Catamarca como escenario durante este fin de semana. El circuito Campanas del Rosario, ubicado en el departamento Fray Mamerto Esquiú, recibió así una nueva jornada de actividad deportiva nacional, con pilotos de diferentes categorías y espectadores distribuidos en distintos sectores próximos al trazado.

En ese contexto ocurrió el episodio que quedó registrado en imágenes durante la competencia de MX2.

Más de 160 pilotos en Catamarca

La actividad corresponde a la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que durante este fin de semana reúne en Catamarca a más de 160 pilotos. El certamen contempla competencias correspondientes a diferentes categorías, lo que convirtió al circuito Campanas del Rosario en el escenario de una extensa programación deportiva.

Entre las categorías contempladas durante esta fecha se encuentran MX1, MX2, MX3, MX125, MX85 y WMX. La presencia de más de 160 pilotos y la participación de las distintas categorías forman parte del marco general de una fecha nacional que tiene sus principales competencias durante la jornada de este domingo.

El episodio de la persona embestida se produjo precisamente durante una de esas carreras, en este caso correspondiente a la categoría MX2.

El domingo concentra las carreras principales

La jornada de este domingo reúne las carreras principales de la quinta fecha, después de las actividades desarrolladas durante el sábado en el mismo escenario. De esta manera, el circuito Campanas del Rosario tuvo actividad durante todo el fin de semana, con las diferentes instancias previstas para el certamen y la presencia de pilotos de las categorías MX1, MX2, MX3, MX125, MX85 y WMX.

La competencia de MX2 fue el escenario del incidente que quedó registrado en imágenes. La secuencia muestra el momento en que una motocicleta impacta contra una persona que se encontraba dentro del sector del trazado.

Por el momento, la información oficial disponible no establece quién es la persona alcanzada, cuál era su función dentro del circuito ni si presentó lesiones.