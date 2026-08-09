Tapia y Coello dan el golpe en Londres y conquistan el primer Premier Padel P1

La primera edición del London Premier Padel P1 tuvo el desenlace esperado para una competencia que culminó por todo lo alto. El Olympia de Londres presentó un marco imponente, con el cartel de "Sold Out", para recibir un nuevo capítulo del 'Superclásico' entre las dos parejas protagonistas de la lucha por el trono del pádel mundial.

De un lado, el catamarqueño Agustín Tapia y Arturo Coello, los números uno del mundo y conocidos como los 'Golden Boys'. Del otro, Federico Chingotto y Alejandro Galán, una dupla que llegó a la definición con la intención de cerrar el torneo con un nuevo título.

La final tenía mucho en juego. Ambas parejas buscaban marcharse de vacaciones con un trofeo bajo el brazo y, en el caso de Tapia y Coello, la posibilidad de reafirmar su condición de líderes del ranking y ampliar su ventaja respecto de sus principales perseguidores. El encuentro respondió a las expectativas. Fue un duelo de máxima tensión, con momentos de dominio alternado, golpes de calidad y una definición que recién quedó resuelta en los últimos puntos del tercer set.

Tapia y Coello golpearon primero

Los 'Golden Boys' ingresaron al 20x10 con una determinación inmediata. Con ganas de reivindicarse después de la derrota sufrida en las semifinales de Sudáfrica, la pareja hispano-argentina comenzó el partido como una exhalación.

Sin darle tiempo a sus rivales para asentarse en la pista, Tapia y Coello consiguieron un break tempranero que les permitió ponerse 2-0. Ese comienzo arrollador marcó el desarrollo del primer parcial. Los dirigidos por Gustavo Pratto mostraron una gran solidez desde el comienzo. Jugaron con autoridad y redujeron al mínimo las posibilidades de reacción de Chingotto y Galán. La ventaja inicial les permitió manejar el ritmo de la manga y trasladar la presión hacia sus adversarios.

El 'Mozart de Catamarca' y el 'King' fueron firmes con su servicio y aumentaron la intensidad cada vez que tuvieron que restar. Esa combinación les permitió mantener siempre la ventaja y obligó a Chingotto y Galán a jugar a remolque.

El primer set quedó así en manos de los números uno, que lo resolvieron con autoridad por 6-3.

Chingotto y Galán reaccionaron

El paso por los banquillos cambió la dinámica del encuentro. Los dirigidos por Jorge Martínez no se vinieron abajo después de perder el primer parcial y encontraron la manera de equilibrar el desarrollo.

El 'Alien' y el jugador de Olavarría dieron un paso adelante, empujaron con todo y consiguieron minimizar el dominio que habían mostrado los líderes del ranking durante el primer set. La final ingresó entonces en una etapa de máxima tensión. Las dos duplas comenzaron a jugar al límite, conscientes de que cualquier pequeño detalle podía terminar inclinando la balanza.

Tapia y Coello ya no podían controlar el partido con la misma comodidad. La presión pasó a repartirse sobre ambos lados de la pista y cada juego adquirió un peso determinante en la definición.

En ese contexto, la insistencia de Ale y Fede terminó encontrando recompensa en el momento más importante del segundo parcial. Cuando todo parecía encaminado hacia el tie-break, 'Chingalán' consiguió el quiebre en el undécimo juego. Ese golpe resultó decisivo para quedarse con la manga por 5-7 y llevar la definición al tercer y último set.

Un tercer set para la historia

Con el marcador igualado, la final ingresó en el terreno donde los pequeños detalles podían definirlo todo. La presión era máxima y cada punto adquiría una dimensión diferente.

En ese escenario, cuando a cualquiera podría haberle temblado el pulso, Tapia y Coello elevaron nuevamente su nivel. El catamarqueño y el vallisoletano metieron una marcha más y comenzaron a presionar el servicio de Chingotto y Galán. El tiempo se agotaba y cada intercambio podía transformarse en el punto definitivo. La tensión atravesaba un partido que se había convertido en un verdadero golpe a golpe.

El desenlace tuvo además un paralelismo con lo ocurrido en el segundo set. Cuando la muerte súbita parecía inevitable, un último embiste de los 'Golden Boys' evitó el tie-break. Tapia y Coello encontraron el quiebre que necesitaban y cerraron el tercer parcial por 7-5, completando una victoria que llegó después de una hora y 51 minutos de auténtica batalla.

El marcador final reflejó la intensidad de la definición:

Primer set: Tapia-Coello 6-3.

Tapia-Coello 6-3. Segundo set: Chingotto-Galán 5-7.

Chingotto-Galán 5-7. Tercer set: Tapia-Coello 7-5.

Tapia-Coello 7-5. Duración: 1 hora y 51 minutos.

El primer título del torneo londinense

Con el triunfo, Agustín Tapia y Arturo Coello se convirtieron en los primeros campeones del London Premier Padel P1. La pareja hispano-argentina coronó de esta manera un torneo brillante en el Olympia de Londres.

El camino hacia el título había incluido además una victoria en semifinales frente a Paquito Navarro y Martín Di Nenno, antes de afrontar la definición contra Galán y Chingotto. La consagración también tuvo una importancia directa en la lucha por el liderazgo mundial. Los números uno revalidaron su condición de líderes del planeta, ampliaron su ventaja respecto de sus principales perseguidores y volvieron a imponer su jerarquía en una final de máxima exigencia.

El resultado también modificó el balance personal de esta temporada frente a Galán y Chingotto. Con la victoria en Londres, Tapia y Coello elevaron hasta 6-4 su registro frente a la pareja, mientras que el balance global quedó en 26-13.

Tapia, protagonista de una nueva conquista

Para el catamarqueño, la consagración en Londres representa otro capítulo destacado dentro de una campaña en la que vuelve a compartir protagonismo con Coello en la cima del pádel mundial.

El 'Mozart de Catamarca' y el 'King' atravesaron una final que los obligó a responder ante cada reacción de sus rivales. Ganaron con autoridad el primer set, soportaron la recuperación de Chingotto y Galán en el segundo y, finalmente, volvieron a mostrar su mejor versión cuando el partido entró en su tramo decisivo.

La victoria tuvo además el valor de llegar frente a una pareja que exigió al máximo a los números uno. Chingotto y Galán lograron recuperarse de un comienzo adverso, llevaron el partido al tercer set y estuvieron cerca de forzar el tie-break en el capítulo definitivo.

Pero el último golpe fue para Tapia y Coello.