Lionel Messi despidió a su padre Jorge en una ceremonia marcada por el dolor

Lionel Messi dejó este domingo el cementerio de la zona de Pérez después de despedir a su padre, Jorge Messi, en una ceremonia reservada exclusivamente para familiares y allegados. El capitán de la Selección argentina estuvo acompañado por sus seres queridos durante uno de los momentos más dolorosos para su familia, en un contexto atravesado por el silencio y la necesidad de preservar la intimidad.

El último adiós se llevó a cabo en el Cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, a las afueras de Rosario. La ceremonia concluyó durante el mediodía y se desarrolló bajo un marco de absoluta reserva, de acuerdo con la decisión adoptada por la familia desde el primer momento.

Después de permanecer junto a sus familiares durante la despedida, Messi se retiró del lugar y se trasladó hacia su casa de Funes junto a sus seres queridos más cercanos. El entorno del capitán de la Selección mantuvo la intimidad durante las horas posteriores a la ceremonia y evitó realizar declaraciones.

El sepelio de Jorge Messi tuvo lugar en el predio privado situado sobre la ruta nacional 33, donde sus restos recibieron sepultura luego de una ceremonia íntima. Durante toda la jornada, el cementerio mantuvo sus accesos cerrados al público y solamente se permitió el ingreso de vehículos autorizados.

La disposición respondió a una determinación precisa de la familia: atravesar el duelo lejos de la exposición mediática y preservar un momento estrictamente familiar.

El fuerte operativo de seguridad

El carácter reservado de la despedida también quedó reflejado en el operativo dispuesto alrededor del cementerio. El entorno del capitán de la Selección se retiró del lugar bajo un fuerte dispositivo de seguridad y sin realizar declaraciones ante los medios.

La jornada transcurrió así entre restricciones de acceso, silencio y una marcada presencia de familiares y personas cercanas. El cierre de los accesos al predio permitió que la ceremonia se desarrollara dentro del ámbito privado que la familia había establecido para despedir a Jorge Messi.

El Cementerio El Prado, situado en Pérez, se convirtió durante esas horas en el escenario de una despedida atravesada por la intimidad. El ingreso estuvo limitado a quienes contaban con autorización, mientras que el entorno de Lionel Messi evitó cualquier exposición pública durante la ceremonia y en los momentos posteriores.

La decisión de mantener el hermetismo absoluto estuvo vinculada, según la información proporcionada, con la necesidad de la familia de transitar el duelo lejos de la exposición mediática.

Antonela Roccuzzo

La muerte de Jorge Messi

Jorge Messi murió durante la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026, en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado a los 68 años. Había atravesado una dura enfermedad que se mantuvo dentro del ámbito privado.

La noticia provocó el inmediato traslado de Lionel Messi desde Estados Unidos. Al enterarse de la muerte de su padre, el capitán de la Selección argentina viajó de urgencia para poder estar junto a sus seres queridos y acompañar a su familia en ese momento.

La despedida se produjo apenas un día después de la muerte de Jorge Messi y estuvo marcada por la presencia de sus familiares más cercanos. La ceremonia, desarrollada en el Cementerio El Prado, mantuvo desde el comienzo el carácter privado que la familia había decidido darle.

Los detalles sobre la enfermedad que atravesaba Jorge Messi habían permanecido reservados y, de acuerdo con la información proporcionada, la familia decidió mantener esa situación dentro del ámbito privado.

El dolor de una familia

Las fotografías que lograron registrar los medios durante la jornada mostraron una imagen diferente a la habitual alrededor de Lionel Messi. Las postales retrataron a una familia quebrada por la tristeza, reunida en silencio y sosteniéndose mutuamente frente a la pérdida.

En esas imágenes quedó expuesta la dimensión personal de una despedida que, por decisión familiar, se mantuvo alejada de la exposición pública. Abrazos, silencio y gestos de acompañamiento marcaron el momento de la despedida de Jorge Messi.

El dolor adquirió una dimensión especialmente significativa por el vínculo entre padre e hijo. Jorge Messi no fue solamente el padre de Lionel Messi, sino también, según la información proporcionada, el arquitecto silencioso que acompañó cada uno de sus pasos.

Matías Messi, hermano de Leo,

La referencia sintetiza el lugar que ocupó dentro de la historia personal del capitán de la Selección argentina. En medio de la despedida, las imágenes mostraron precisamente ese vínculo desde una perspectiva íntima: la de un hijo acompañado por sus familiares en el momento de despedir a su padre.