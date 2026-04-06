Argentinos venció a Banfield y quedó como escolta de Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors le ganó con lo justo a Banfield por 3-2, en condición de local, en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y se convierte, junto a River, en escolta del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

El equipo de Nicolás Diez venía de ganarle 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata, el pasado martes en condición de visitante, por el pendiente de la novena fecha del campeonato. Así, los del barrio porteño de la Paternal se ponían al día en este certamen y llegaban a este encuentro quintos con 20 puntos.

Por su parte, el equipo de Pedro Troglio venía de ganarle 3-0 a Real Pilar, hace dos semanas en Caseros, por los treintaidsoavos de final de la Copa Argentina. En cuanto a lo que el Torneo Apertura respecta, los del sur del Gran Buenos Aires venían de vencer 1-0 a Tigre y escalar al décimosegundo lugar de la Zona B.

En el estadio Diego Armando Maradona, el mediocampista Nicolás Oroz abrió la cuenta para el ´Bicho´ a los 14 minutos de juego. En un contragolpe iniciado por el propio Oroz, la pelota le llegó a Hernán López Muñoz sobre el vértice izquierdo del área y el formado en River tocó a la medialuna para el ex Racing que la paró con su zurda, abrió el pie y colocó la pelota pegada al palo derecho del arquero Facundo Sanguinetti.

A los 20 minutos, Argentinos Juniors amplió la ventaja con el gol de Emiliano Viveros. Sobre la izquierda del campo de Banfield, el defensor colombiano Danilo Arboleda anticipó a López Muñoz con la mala suerte que se la dejó servida a Viveros para que encare por el medio, llegue al borde del área, saque un remate cruzado al palo derecho de Sanguinetti y ponga el 2-0.

Tan solo 8 minutos después del gol de Viveros, el ´Taladro´ descontó mediante el tanto de David Zalazar. Sobre el vértice izquierdo del área, el oriundo de Ciudad Evita recortó para adentro ante la marca de Federico Fattori y sacó un zapatazo cruzado que se clavó en el palo derecho del arquero chileno Brayan Cortes.

En el complemento, a los 2 minutos, el mediocampista Tomás Adoryan dejó mano a mano al uruguayo Mauro Méndez ante el arquero Cortes, se la pinchó sutilmente por encima de su humanidad y empató el partido.

Sin embargo, Argentinos Juniors se recuperó del baldazo de agua fría y, a los 26 minutos, lo ganó con el gol del delantero Alan Lescano. Tras una serie de rebotes en el área de Banfield, la pelota le quedó en la izquierda a Santiago Daniele que, de mala manera, despejó a la medialuna donde le quedó al ex Gimnasia La Plata que le pegó cruzado al palo zurdo del arquero Sanguinetti y marcó el 3-2 definitivo.

Con este resultado, el ´Bicho´ alcanzó a River con 23 puntos y se suma como escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza, líder con 26 unidades, al cual enfrentarán el próximo sábado desde las 15.30 en el estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, Banfield se mantiene en el duodécimo puesto con 13 puntos y, en la próxima fecha, tendrá que visitar a Lanús en una nueva edición del ´Clásico del Sur´. Este encuentro se disputará el lunes a las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez.