Arruabarrena asumió la responsabilidad por la derrota de Boca ante Riestra: "El responsable soy yo"

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena asumió toda la responsabilidad por la contundente derrota de Boca ante Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura. El Xeneize cayó 3-0 en el estadio Guillermo Laza y el entrenador reconoció que el resultado representa un duro llamado de atención para el equipo.

"Es un palo duro, un baño de realidad. Acá el responsable de la derrota soy yo, habrá que agachar la cabeza y trabajar", sostuvo Arruabarrena durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El técnico había decidido presentar una formación alternativa debido a la proximidad de la revancha ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la apuesta no funcionó y Boca sufrió una derrota que dejó una fuerte preocupación de cara a los próximos compromisos.

Arruabarrena describió el estado de ánimo del plantel tras el encuentro y aseguró que el golpe debe servir como punto de partida para reaccionar.

"El vestuario es un cementerio, y eso está bien, que duela. Pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O'Higgins. No hay tiempo para lamentos", afirmó.

El entrenador también fue crítico con el rendimiento ofensivo del equipo y consideró que Boca no mostró la intensidad necesaria para intentar revertir la situación.

"Me queda la sensación de que podíamos jugar 60 minutos más y que no íbamos a poder entrarles. Somos Boca y tenemos que generar más, no tuvimos esas ganas de ir a buscar el gol", sentenció.

La recuperación antes de la Copa Sudamericana

Uno de los factores que tendrá en cuenta Arruabarrena para el próximo partido será el escaso tiempo de recuperación del plantel. Boca tendrá apenas dos días y medio entre el encuentro ante Riestra y la revancha frente a O'Higgins.

"Son dos días y medio de recuperación. Tengo que pensar en lo físico", explicó el entrenador.

Pese al duro golpe, el Vasco pidió no sobredimensionar la derrota y remarcó que el principal desafío será la capacidad del equipo para recuperarse rápidamente.

"Me preocupa el que no sepamos levantarnos de esta derrota. Sería una estupidez de nuestra parte que nos haga más daño de lo que nos hizo", señaló.

Por último, Arruabarrena defendió la decisión de rotar el equipo y aseguró que la goleada sufrida en el debut no modificará su evaluación sobre los futbolistas que integran el plantel.

"Sé lo que tengo, en eso estoy tranquilo", concluyó el entrenador de Boca.

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