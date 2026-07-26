Boca Juniors perdió 3-0 ante Deportivo Riestra en el inicio del Clausura

Boca tuvo un debut para el olvido en el Torneo Clausura y cayó 3-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha de la Zona A.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sufrió una derrota categórica en un partido que se le escapó rápidamente. Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz marcaron los goles del conjunto local, todos durante el primer tiempo.

El Vasco había decidido presentar una formación alternativa con la mirada puesta en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins. Sin embargo, la apuesta salió mal y Boca recibió un duro golpe en la tercera presentación del entrenador al frente del equipo.

Riestra fue contundente y aprovechó prácticamente cada oportunidad que tuvo. En apenas 38 minutos, el Malevo convirtió tres goles en tres llegadas y dejó al Xeneize prácticamente sin respuestas.

El tercer tanto fue la gran obra de la noche: Alexander Díaz tomó la pelota desde muy lejos, avanzó casi de arco a arco y definió por encima del arquero para sentenciar el encuentro.

El equipo de Guillermo Duró no necesitó dominar la posesión para controlar el partido. Fue efectivo, sólido y aprovechó los errores de un Boca que prácticamente nunca encontró los caminos para reaccionar.

Así, el Xeneize comenzó el Clausura con una derrota contundente y una preocupación extra antes de afrontar la revancha de la Copa Sudamericana.