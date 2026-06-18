Arruabarrena comenzó la limpieza en Boca: ya separó a cuatro jugadores

Boca inició una nueva etapa deportiva con el regreso a los entrenamientos y con la impronta de su flamante entrenador, Rodolfo Arruabarrena, quien desde el primer día dejó en claro que buscará imprimir su sello mediante decisiones firmes y una profunda reestructuración del plantel profesional.

La vuelta a las prácticas estuvo marcada por varias novedades, pero la principal fue la determinación del entrenador de apartar a cuatro futbolistas del grupo principal. Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson fueron separados del plantel profesional y no formarán parte de la pretemporada junto al resto de sus compañeros.

La medida representa una de las primeras señales concretas del rumbo que pretende tomar el nuevo cuerpo técnico. Arruabarrena no perdió tiempo y comenzó a delinear el plantel con el que pretende afrontar los próximos compromisos oficiales, estableciendo rápidamente diferencias entre quienes integran su proyecto deportivo y quienes quedaron al margen de la planificación inicial.

Los cuatro jugadores que quedaron fuera

La decisión del entrenador fue contundente. Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson deberán entrenarse en un solo turno y no participarán de la concentración junto al resto del plantel profesional.

Mientras tanto, los futbolistas que sí forman parte de los planes del cuerpo técnico desarrollarán una preparación mucho más intensa y exigente. Luego de someterse a los estudios médicos de rutina, los jugadores comenzaron a trabajar bajo un cronograma diseñado específicamente por Arruabarrena para aprovechar al máximo cada jornada de trabajo.

La medida evidencia que el entrenador pretende optimizar cada minuto de la preparación y evitar distracciones en una etapa considerada clave para la conformación definitiva del equipo.

Una pretemporada marcada por la exigencia

El nuevo cuerpo técnico diseñó una planificación intensa para los próximos días. La exigencia física será uno de los pilares de la preparación con vistas a los meses venideros de competencia oficial.

Según el cronograma establecido, los futbolistas trabajarán en doble turno, una modalidad que refleja la importancia que Arruabarrena le otorga a la puesta a punto del plantel. Entre los aspectos principales de la planificación se destacan:

Estudios médicos de rutina para todos los integrantes del plantel principal.

Entrenamientos en doble turno para los futbolistas considerados dentro del proyecto deportivo.

Concentración en un hotel cercano a Boca Predio.

Repetición de las jornadas de máxima exigencia durante el sábado y el domingo por la mañana.

La concentración comenzará mañana después del almuerzo y permitirá que el grupo permanezca enfocado exclusivamente en los trabajos físicos y tácticos previstos para esta etapa.

Un mercado de pases al rojo vivo

Aunque las decisiones deportivas de Arruabarrena generaron impacto, gran parte de la atención también está puesta en un mercado de pases que atraviesa momentos de máxima intensidad.

La noticia más importante para el mundo Boca es la inminente rescisión de contrato de Edinson Cavani. El delantero uruguayo pondrá fin de manera anticipada a su ciclo en el club, una decisión que representa una de las salidas más significativas de este período de renovación.

La desvinculación del atacante se produce después de la partida de otro referente del plantel, el español Ander Herrera, profundizando así un proceso de cambios que afecta a nombres de peso dentro del vestuario.

Sebastián Villa, el principal apuntado

Frente a la inminente salida de Cavani, el Consejo de Fútbol aceleró las gestiones para encontrar un reemplazante. El principal candidato para reforzar la delantera es Sebastián Villa, un futbolista con pasado en la institución y que aparece como el objetivo prioritario de la dirigencia.

De acuerdo con la información conocida, ya se realizaron los primeros sondeos formales para evaluar la posibilidad de concretar su llegada y cubrir así el espacio que dejará vacante el delantero uruguayo.

Refuerzos en varias posiciones

La búsqueda de incorporaciones no se limita únicamente al ataque. Boca mantiene abiertas diversas negociaciones con el objetivo de reforzar múltiples sectores del equipo.

Uno de los nombres sobre los que ya existen gestiones concretas es el de Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo. La dirigencia presentó una oferta de 3 millones de dólares para intentar concretar su incorporación.

Además, el club continúa trabajando en la contratación de futbolistas para varias posiciones consideradas prioritarias:

Un arquero.

Un lateral derecho.

Un mediocampista creativo.

Un extremo.

Un centrodelantero.

La amplitud de la búsqueda refleja la intención de realizar una renovación profunda del plantel y dotar al entrenador de herramientas para implementar su idea futbolística.

Los juveniles que se ganaron un lugar

Dentro de este escenario de cambios, también aparecen oportunidades para los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. Arruabarrena decidió incorporar de manera permanente al plantel principal a Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores, quienes comenzarán a formar parte estable de la estructura profesional.

La inclusión de los juveniles se suma a la renovación general impulsada por el nuevo cuerpo técnico y representa otra de las señales del proceso que Boca acaba de poner en marcha.

Con decisiones inmediatas, jugadores apartados, una pretemporada de máxima exigencia, movimientos importantes en el mercado y la promoción de jóvenes talentos, Rodolfo Arruabarrena dejó claro desde el primer día que pretende imponer su impronta sin demoras. La separación de cuatro futbolistas y la reorganización integral del plantel constituyen las primeras muestras de una gestión que busca transformar rápidamente la estructura deportiva del club.