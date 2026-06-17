Por orden de Arruabarrena: la terminante decisión de Boca por el futuro de Cavani

La dirigencia de Boca tomó la determinación de rescindir el contrato del atacante uruguayo Edinson Cavani, una medida que el propio futbolista aceptó, aunque manifestó su desacuerdo con la resolución.

El delantero de 39 años, con pasado en la selección de Uruguay, venía de someterse a una nueva intervención quirúrgica en la zona lumbar con el objetivo de aliviar los fuertes dolores que lo aquejan. Sin embargo, el "Xeneize" resolvió que ya no está dispuesto a cumplir con el deseo del jugador de finalizar su contrato dentro del campo de juego.

El vínculo, que había sido firmado hasta fin de año, se interrumpe de manera abrupta, pese a que el propio Cavani tenía la expectativa de recuperarse completamente y poder despedirse jugando. La dirigencia, sin embargo, mantuvo una postura firme: le pagará hasta el último día trabajado, cerrando así una etapa que había comenzado con grandes expectativas.

Un ciclo que arrancó como una de las grandes apuestas del fútbol argentino

Edinson Cavani llegó a Boca en julio de 2023, siendo presentado como una de las incorporaciones más resonantes de la historia reciente del club. Rápidamente fue ubicado como titular en el equipo dirigido por Jorge Almirón, en una temporada que osciló entre altos y bajos.

Durante ese primer tramo, el uruguayo formó parte de la campaña que llevó a Boca a la final de la Copa Libertadores, participando en instancias decisivas del torneo. Incluso convirtió un gol clave en la semifinal de vuelta ante Palmeiras, un momento que alimentó la ilusión de un impacto determinante en el plano internacional.

Sin embargo, la irregularidad en los torneos locales terminó condicionando el año del equipo, que no logró la clasificación a la Libertadores 2024. En ese contexto, el rendimiento colectivo no acompañó el peso de una incorporación que había generado enorme expectativa.

2024: el mejor año individual en el "Xeneize"

El año 2024 representó el punto más alto de Cavani en Boca. Siempre que las lesiones musculares se lo permitieron, el delantero fue titular y logró sostener una producción ofensiva destacada.

Los números de esa temporada reflejan su mejor versión en el club:

20 goles en 39 partidos

5 goles en la Copa Sudamericana

Un gol clave ante River en los cuartos de final de la Copa de la Liga, en la victoria 3-2

Ese rendimiento lo consolidó como una pieza importante dentro del plantel, aunque ya comenzaban a evidenciarse problemas físicos recurrentes que afectarían su continuidad futura.

Lesiones crónicas, descenso de participación y desgaste con el público

En los últimos años, el delantero uruguayo atravesó serias dificultades físicas, especialmente una hernia de disco y una lesión crónica en la zona lumbar. Diversos tratamientos, incluidos bloqueos e intervenciones quirúrgicas, no lograron resolver el problema.

En este contexto, su participación se redujo drásticamente. En el tramo final de su ciclo apenas pudo disputar dos partidos:

Uno como suplente ante Platense

Otro como titular frente a Racing

En ambos encuentros, la relación con el público de La Bombonera se mostró deteriorada: aunque en algún momento recibió gestos de homenaje mediante trapos, terminó siendo silbado y reprobado al final de ambos partidos.

En el plano estadístico reciente, su rendimiento también cayó:

2 goles en el Torneo Apertura , bajo la conducción de Fernando Gago

, bajo la conducción de 3 goles en el Clausura 2025 y la Copa Argentina, ya con Miguel Ángel Russo como entrenador

Una salida acordada en lo institucional y con impacto económico

La decisión final fue consensuada entre la dirigencia de Boca y el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, quienes coincidieron en interrumpir el vínculo contractual.

El motivo no se limitó únicamente a lo deportivo. También pesó la intención de alivianar la estructura de gastos salariales del club y avanzar hacia la conformación de un plantel con múltiples incorporaciones.

De este modo, el ciclo de Cavani en Boca se cierra tras casi tres años en la institución, con un balance que mezcla momentos de alto impacto y una etapa final marcada por las lesiones y la imposibilidad de continuidad.

El atacante uruguayo se despide con una estadística global de 28 goles en 81 partidos y sin haber conseguido títulos, dejando una huella ambivalente en una etapa que comenzó con expectativa máxima y terminó en una desvinculación anticipada.