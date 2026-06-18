¿Qué le pasa al papá de Lionel Messi?

La presentación de Lionel Messi en el Mundial 2026 quedará registrada entre las más destacadas de su carrera. El capitán de la Selección argentina fue la gran figura en la victoria frente a Argelia, encuentro en el que convirtió tres goles y protagonizó una jornada repleta de hitos estadísticos y deportivos.

Con su hat-trick, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca de Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los mundiales. Además, estableció un nuevo récord al convertirse en el jugador de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo, logro conseguido cuando se encuentra próximo a cumplir 39 años, superando la marca que había establecido Martín Palermo durante el Mundial de 2010.

La actuación también le permitió prolongar una notable racha individual. El capitán argentino encadenó su quinto partido consecutivo anotando y siendo elegido como la figura del encuentro. La secuencia incluye los compromisos frente a Australia, Países Bajos, Croacia, Francia y Argelia, una serie que confirma su protagonismo permanente en las grandes competencias internacionales.

Sin embargo, detrás de la celebración, de los récords y de los aplausos, hubo una imagen que llamó especialmente la atención. Tras convertir su primer gol, Messi rompió en llanto y posteriormente protagonizó un sentido abrazo con el entrenador Lionel Scaloni. Aquella escena reveló una carga emocional que excedía ampliamente el contexto deportivo.

La preocupación por la salud de Jorge Messi

Por primera vez, el delantero exteriorizó públicamente las complicaciones que atraviesa su entorno familiar y que se profundizaron durante las últimas semanas.

Su padre, Jorge Messi, se encuentra internado en la ciudad de Buenos Aires atravesando una situación de salud muy delicada. La preocupación por su estado se ha convertido en una realidad central para la familia, que permanece enfocada en acompañarlo durante este difícil momento.

La situación impacta directamente en el entorno más cercano del futbolista y explica varias de las escenas observadas durante el encuentro ante Argelia. El fuerte componente emocional que mostró Messi sobre el campo de juego estuvo estrechamente relacionado con este contexto familiar que atraviesa mientras continúa liderando a la Selección argentina en plena competencia mundialista.

Un palco distinto y una familia en acompañamiento

La compleja situación también quedó reflejada en las tribunas del estadio. El tradicional palco que suele reunir a buena parte de la familia Messi presentó una imagen inusual.

En esta ocasión, únicamente estuvieron presentes Antonela, los hijos del futbolista, su suegro y algunos tíos. La ausencia del resto de los familiares respondió a una razón concreta: la familia permanece abocada al cuidado de Jorge Messi mientras continúa internado en Buenos Aires.

La llamativa reducción de acompañantes en el sector habitual donde suele ubicarse el entorno del capitán argentino fue una de las señales más visibles de la situación que atraviesa la familia.

El contexto familiar y el fin de las especulaciones

La delicada situación de salud de Jorge Messi también permitió aclarar versiones que habían circulado en las redes sociales durante las últimas semanas.

De acuerdo con la información conocida, este complejo escenario familiar desarticuló las falsas especulaciones y rumores que señalaban la existencia de supuestas crisis entre Lionel Messi y su pareja. La realidad que atraviesa el entorno familiar del futbolista explica gran parte de las circunstancias observadas recientemente y aporta un contexto diferente al que algunos sectores habían intentado instalar.

Mientras tanto, la atención de la familia continúa centrada en el acompañamiento y la evolución del estado de salud de Jorge Messi.

El respaldo de Lionel Scaloni

La reacción de Lionel Scaloni durante el emotivo episodio vivido tras el primer gol no fue casual. El entrenador comprendió de inmediato el significado de las lágrimas de su capitán.

Scaloni ha atravesado experiencias similares en el ámbito familiar. Según se informó, años atrás debió enfrentar los severos accidentes cerebrovasculares sufridos por sus propios padres, quienes actualmente permanecen en centros de rehabilitación en Rosario.

Ese antecedente personal le permitió empatizar rápidamente con el momento que estaba viviendo su dirigido. El abrazo entre ambos se convirtió en una de las imágenes más significativas de la jornada, en un contexto donde el componente humano quedó por encima de cualquier resultado deportivo.