Comienza la segunda fecha: México y Canadá buscan dar un paso clave y definitorio

El Mundial 2026 comienza a transitar una instancia determinante con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos. Después de los primeros encuentros, los seleccionados empiezan a disputar partidos que pueden resultar fundamentales para sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

La jornada estará centrada en los Grupos A y B, donde los equipos buscarán consolidar posiciones, recuperarse de resultados adversos o acercarse a la clasificación. En este contexto, dos de los países anfitriones del certamen, México y Canadá, asumirán compromisos que podrían resultar decisivos para sus respectivos objetivos.

Los encuentros programados ofrecerán escenarios muy diferentes. Mientras algunas selecciones intentarán sostener el impulso obtenido en el debut, otras buscarán sumar sus primeros puntos para mantenerse con posibilidades de cara a la última fecha.

La agenda completa de la jornada

La actividad contempla cuatro partidos correspondientes a los Grupos A y B. Los encuentros programados son los siguientes:

República Checa vs Sudáfrica.

Suiza vs Bosnia y Herzegovina.

Canadá vs Qatar.

México vs Corea del Sur.

Cada uno de estos compromisos tendrá incidencia directa en las posiciones de sus respectivas zonas y comenzará a perfilar el panorama para la tercera y última jornada de la fase de grupos.

Horarios y estadios de los partidos

La organización del torneo distribuyó los encuentros a lo largo de toda la jornada.

El cronograma oficial establece:

República Checa vs Sudáfrica Horario: 13:00 Estadio: Atlanta Stadium

Suiza vs Bosnia y Herzegovina Horario: 16:00 Estadio: Los Angeles Stadium

Canadá vs Qatar Horario: 19:00 Estadio: BC Place Vancouver

México vs Corea del Sur Horario: 22:00 Estadio: Guadalajara Stadium



La programación ofrece una jornada completa de actividad mundialista que se extenderá desde el mediodía hasta la noche.

Dónde seguir cada partido en vivo

Los aficionados contarán con distintas alternativas para seguir los encuentros tanto por televisión como mediante plataformas de streaming. Las transmisiones previstas son:

República Checa vs Sudáfrica

TyC Sports.

Canales 106 y 1018 de Telecentro.

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Telefe.

Canales 12 y 1001 de Telecentro.

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Canadá vs Qatar

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

México vs Corea del Sur

TyC Sports.

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

El Grupo A empieza a tomar forma

El Grupo A está integrado por:

México.

Sudáfrica.

Corea del Sur.

República Checa.

La primera fecha dejó a dos seleccionados en la parte alta de la tabla. México inició su participación con una victoria por 2 a 0 sobre Sudáfrica en el encuentro inaugural del torneo. Por su parte, Corea del Sur superó por 2 a 1 a República Checa, obteniendo también tres puntos.

Como consecuencia de esos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

México: 3 puntos.

Corea del Sur: 3 puntos.

República Checa: 0 puntos.

Sudáfrica: 0 puntos.

Los encuentros de esta segunda fecha serán determinantes para definir si alguno de los líderes logra despegarse o si las selecciones que comenzaron sin unidades consiguen reinsertarse en la pelea.

Lo que viene para el Grupo A

La tercera fecha ya tiene programación confirmada. Los partidos serán:

Miércoles 24 de junio

República Checa vs México. Horario: 22:00. Estadio Azteca.

Sudáfrica vs Corea del Sur. Horario: 22:00. Estadio Monterrey.



Ambos encuentros se disputarán simultáneamente.

Máxima paridad en el Grupo B

La situación en el Grupo B es completamente distinta. La zona está conformada por:

Canadá.

Bosnia y Herzegovina.

Qatar.

Suiza.

En la primera fecha ninguno de los equipos logró imponerse. Canadá empató 1 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar y Suiza igualaron con idéntico marcador. Ese equilibrio se refleja plenamente en la tabla de posiciones:

Canadá: 1 punto.

Bosnia y Herzegovina: 1 punto.

Suiza: 1 punto.

Qatar: 1 punto.

La igualdad absoluta convierte a la segunda jornada en una instancia clave para comenzar a establecer diferencias entre los cuatro seleccionados.

Los próximos compromisos del Grupo B

La definición de la zona llegará durante la tercera fecha, programada para el miércoles 24 de junio. Los encuentros previstos son:

Miércoles 24 de junio

Bosnia y Herzegovina vs Qatar. Horario: 16:00. Estadio Lumen Field de Seattle.

Suiza vs Canadá. Horario: 16:00. Estadio BC Place de Vancouver.



Con los Grupos A y B entrando en una etapa decisiva, la segunda fecha del Mundial 2026 promete comenzar a delinear los primeros clasificados y a marcar el rumbo de selecciones que buscan mantenerse en carrera por el objetivo máximo de la Copa del Mundo. La jornada tendrá como protagonistas a México y Canadá, aunque cada punto en disputa será determinante para el futuro de todos los equipos involucrados.