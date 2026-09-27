Arruabarrena destacó la remontada de Boca ante Racing

Boca protagonizó una remontada ante Racing y se impuso 3-2 en el Gigante de Arroyito para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a estar dos goles abajo, pero reaccionó en el tramo final con un triplete de Enner Valencia.

Luego del encuentro, el entrenador destacó la respuesta de sus jugadores y consideró que una victoria de estas características puede servir como impulso para lo que viene.

"Me hubiese gustado ganar 2-0 y no haber sufrido, pero ganar de esta manera nos da más confianza", sostuvo Arruabarrena en conferencia de prensa.

El técnico reconoció que Racing complicó a Boca durante buena parte del partido y señaló que el equipo necesitó corregir algunos aspectos después del entretiempo. También destacó el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes.

"Después del primer gol, fue todo nuestro", analizó el entrenador, quien explicó que la charla en el vestuario apuntó a mantener la calma, buscar los espacios por los costados y evitar infracciones innecesarias.

Valencia, protagonista de la remontada

Uno de los principales elogios de Arruabarrena fue para Enner Valencia, autor de los tres goles de Boca, todos de cabeza. El delantero ingresó en el segundo tiempo y cambió el desarrollo del partido.

"Los goles fueron más o menos similares; Enner tiene muy buen juego aéreo y tuvo mucha efectividad", señaló el entrenador.

Boca descontó con un cabezazo de Valencia tras un córner y luego encontró nuevamente al ecuatoriano para igualar el partido. En el cierre, el delantero completó su triplete y selló el 3-2 que le permitió al Xeneize avanzar de ronda.

Arruabarrena también destacó la insistencia de sus dirigidos y explicó que los últimos goles fueron producto de una idea de juego que incluyó referencias dentro del área y ataques por las bandas.

"Tenemos que ir pasito a pasito"

El entrenador evitó sobredimensionar la clasificación y remarcó que el equipo todavía tiene camino por recorrer.

"Es un buen grupo y no hemos conseguido nada. Nos falta mucho", afirmó.

En ese sentido, señaló que el calendario presenta un mes cargado de partidos y pidió avanzar "pasito a pasito", aunque remarcó que la actitud no puede faltar.

"En algún momento podemos no tener una actuación acorde, pero ganas no pueden faltar", sostuvo.

Con la victoria ante Racing, Boca jugará las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield.

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