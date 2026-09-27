Copa Argentina: incidentes, corridas y balas de goma durante el ingreso de los hinchas de Boca

Momentos de tensión y desorden se vivieron este domingo en los alrededores del Gigante de Arroyito, en Rosario, durante el ingreso de los hinchas de Boca que se dirigían al estadio para presenciar el partido ante Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Minutos antes del comienzo del encuentro se produjeron empujones, corridas y tumultos entre las personas que intentaban acceder al estadio. En medio de la situación, la Policía intervino y terminó disparando balas de goma para dispersar a los hinchas.

Las escenas se produjeron cuando todavía miles de personas permanecían en los alrededores del estadio de Rosario Central. La mayoría de quienes se encontraban en la zona contaban con entradas para asistir al partido.

Las puertas del estadio habían sido abiertas aproximadamente a las 14.30, pero los incidentes comenzaron apenas pasadas las 16, cuando faltaba poco menos de una hora para el inicio del encuentro.

❌ PROBLEMAS EN EL INGRESO DE LOS HINCHAS DE BOCA 🟡🔵



▶ Mientras los hinchas de Boca se disponen a ingresar al Gigante de Arroyito, el operativo policial tiene problemas para contener a la multitud



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Quejas por la organización de los accesos

La situación generó numerosas quejas entre los hinchas de Boca que aguardaban para poder ingresar. Ante las cámaras de TN, distintos fanáticos expresaron su malestar por lo que consideraron una situación de desorganización en los accesos.

Entre los reclamos realizados en medio de los tumultos se escucharon frases como "Es una vergüenza", "Si no están preparados, que se juegue en otro lado", "Hay chicos y les están pegando" y "Hay gente asfixiándose y desmayada". Las imágenes registradas en los alrededores del estadio mostraron a miles de hinchas de Boca agolpados y apretados en distintos sectores. En ese contexto, muchas personas también denunciaron malos tratos y cuestionaron la organización implementada para permitir el ingreso de los espectadores.

Entre las personas que quedaron atrapadas en los tumultos había niños y adultos, varios de los cuales aparecieron llorando y asustados ante la situación que se estaba desarrollando en los accesos.

Testimonios de hinchas: "No podíamos respirar"

Los propios fanáticos describieron ante las cámaras la tensión que se vivía en los alrededores del estadio. Una hincha de Boca relató: "No podíamos respirar, estábamos todos apretados, una vergüenza la organización, nunca más vengo a esta cancha".

Otro de los presentes manifestó su preocupación porque había concurrido al partido acompañado por su hijo de 11 años. En medio de la angustia, señaló: "Vine con mi hijo de 11 años y es siempre lo mismo con la policía, no estábamos haciendo nada". Los testimonios reflejaron el malestar existente entre quienes intentaban acceder al estadio y quedaron en medio de los empujones y la concentración de personas.

La presencia de niños entre los espectadores también fue mencionada reiteradamente por los hinchas, que denunciaron situaciones de temor, malos tratos y dificultades para respirar debido a la cantidad de personas concentradas en determinados sectores.

Micros estacionados y un paso reducido

Uno de los puntos señalados por los fanáticos como parte del problema fue la circulación en una calle donde se encontraban muchos micros estacionados, situación que, según explicaron, bloqueaba el paso de las personas.

Un hincha consultado por los tumultos describió la situación de manera contundente: "Hacen pasar a la gente por un pasillito, es inhumano". La concentración de espectadores en esos sectores terminó generando una situación de presión entre quienes buscaban avanzar hacia los accesos.

La gran cantidad de personas que se encontraba en los alrededores, sumada a las dificultades denunciadas para circular, contribuyó a que los momentos previos al partido estuvieran marcados por corridas, empujones y reclamos.

Presión sobre las vallas y respuesta policial

La situación se agravó pasadas las 16.30, cuando los hinchas hicieron presión sobre los dispositivos de contención y consiguieron sobrepasar algunas vallas instaladas en los accesos.

A partir de ese momento, el escenario se descontroló definitivamente. Para dispersar a las personas concentradas, la Policía respondió disparando balas de goma. La intervención se produjo mientras todavía quedaban miles de hinchas en los alrededores del estadio y cuando faltaba poco tiempo para el comienzo del partido.

Los episodios de violencia y tensión se desarrollaron en un contexto de fuerte concentración de espectadores, muchos de ellos con entradas en su poder y con la intención de ingresar al Gigante de Arroyito para asistir al encuentro entre Boca y Racing.

El partido comenzó a las 17

Pese a los incidentes registrados en los alrededores del estadio, el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina comenzó a las 17, tal como estaba previsto.

El partido entre Boca y Racing se disputó en el Gigante de Arroyito, mientras los episodios ocurridos durante el ingreso habían generado preocupación entre los espectadores. El encuentro fue televisado por TyC Sports y tuvo como árbitro principal a Andrés Gariano.