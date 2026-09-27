Boca remontó un partido increíble: le ganó a Racing 3 a 2 y Enner Valencia es héroe

Racing le ganaba a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido que se disputa este domingo desde las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito, el escenario de Rosario Central. El conjunto de la Academia consiguió ponerse en ventaja mediante un gol olímpico convertido por Gastón Lodico, que marcó el tanto que hasta el momento establece la diferencia en el encuentro correspondiente a los cuartos de final del certamen federal.

El partido reúne a dos equipos que llegaron a esta instancia después de superar sus respectivos compromisos de octavos de final. Boca viene de eliminar a Vélez, mientras que Racing consiguió su clasificación luego de vencer 1-0 a Belgrano.

El encuentro se desarrolla en Rosario, con la expectativa puesta en la definición de uno de los cruces correspondientes a la instancia de cuartos de final de la Copa Argentina.

A los dos minutos del segundo tiempo luego de una serie de rebotes tras el tiro de esquina, Adrian Maravilla Martínez capturó la pelota dentro del área y estampó el 2-0 con una volea.

Luego a los 72 minutos y cuando todo se daba para la Academia y ante la imposibilidad de generar peligro por abajo, el Xeneize recortó distancias de pelota parada: Lautaro Blanco ejecutó un córner perfecto para que Enner Valencia estampe el 2-1. Y luego a los 79 minutos, tras una serie de rebotes, Enner Valencia ganó de cabeza en el área de Racing y marcó el 2-2 en el Gigante de Arroyito.

Y ya cuando se iban a los penales, en el descuento del último minuto, otra vez el ecuatoriano ganó una vez más de cabeza y convirtió el 3-2 para darle una clasificación agónica al Xeneize.



''Olímpico'':

Porque le gana Racing a Boca 1-0 con gol olímpico en las semis de la Copa Argentina, Lodico al ángulo pic.twitter.com/g0UZ6WJUfv — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) September 27, 2026

Boca llega después de eliminar a Vélez

El Xeneize alcanzó los cuartos de final luego de eliminar a Vélez por penales. Sin embargo, la clasificación del conjunto azul y oro quedó durante un tiempo en suspenso a raíz de un reclamo presentado por el Fortín.

El cuestionamiento estuvo relacionado con la inclusión de jugadores extranjeros. La situación fue analizada por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que finalmente rechazó la apelación presentada por Vélez y confirmó el avance de Boca en el certamen. De esta manera, el equipo azul y oro logró mantener su clasificación y llegó al cruce ante Racing con el objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.

La definición frente a Vélez había requerido una tanda de penales, luego de la cual Boca consiguió asegurar su lugar en los cuartos de final.

Racing avanzó tras vencer a Belgrano

Racing, por su parte, arribó a esta instancia luego de superar a Belgrano por 1-0 en los octavos de final. La Academia logró así avanzar a los cuartos de final del certamen federal y se encontró este domingo con Boca en el Gigante de Arroyito.

El equipo llegó a este compromiso con una particularidad en su recorrido reciente: acumula un invicto de 15 partidos en tres competencias, según la información previa al encuentro. Del otro lado, Boca afronta el cruce después de una racha diferente. El conjunto azul y oro viene de cortar una serie de cuatro encuentros sin conocer la victoria.

Así, los antecedentes inmediatos de ambos equipos configuraron una previa marcada por recorridos diferentes antes de llegar al partido de este domingo.

Un partido con antecedentes recientes diferentes

El duelo entre Boca y Racing enfrenta a dos equipos que alcanzaron los cuartos de final por caminos diferentes y que llegan al compromiso con situaciones recientes particulares. Mientras Racing acumula 15 partidos sin perder en tres competencias, Boca viene de cortar una racha de cuatro encuentros sin conseguir una victoria.

La Academia, además, aseguró su clasificación a esta instancia al derrotar 1-0 a Belgrano en los octavos de final. Boca, en cambio, necesitó de los penales para eliminar a Vélez, en una clasificación que posteriormente fue objeto de un reclamo por la inclusión de jugadores extranjeros. La apelación fue rechazada por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que confirmó el avance del equipo de azul y oro.

Con esos antecedentes, ambos equipos llegaron al Gigante de Arroyito para disputar uno de los partidos de los cuartos de final.

Un operativo atravesado por incidentes

En la previa del encuentro se registraron incidentes vinculados con el ingreso de los hinchas de Boca. También se produjeron cruces entre los hinchas de Racing y la Policía.

Los episodios se sumaron al contexto previo de un partido que reúne a dos equipos importantes del fútbol argentino en una instancia decisiva de la Copa Argentina. Con el partido ya en desarrollo, la atención quedó centrada en el resultado deportivo y en la posibilidad de que alguno de los dos equipos consiga avanzar a la siguiente instancia.

Hasta el momento, Racing se impone ante Boca gracias al gol olímpico de Gastón Lodico, que marcó la diferencia en el marcador.

Árbitros y transmisión

El encuentro fue programado para este domingo a las 17 y cuenta con un equipo arbitral designado para conducir el compromiso. El árbitro principal es Andrés Gariano, mientras que Lucas Novelli está a cargo del VAR.

El partido es televisado por TyC Sports, que transmite el cruce correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.