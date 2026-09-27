El catamarqueño Tomi Vega ganó el Rally Ciudad de Frías

Con un excelente andar y después de superar una de las etapas más exigentes y duras de la región, Tomi Vega, junto al tucumano Alfredo Espadín, se quedó con la victoria en el Rally Ciudad de Frías, imponiéndose tanto en la clasificación general como en su categoría N1-16V.

Al mando del Ford Fiesta del Vitale Rally, el piloto de Chumbicha volvió a demostrar su gran momento deportivo. Luego de conseguir la victoria en La Rioja y posteriormente en Catamarca, esta vez llegó el turno de Santiago del Estero, donde Tomi volvió a subir a lo más alto del podio con un triunfo contundente.

Los tramos disputados este domingo fueron de una exigencia enorme, recorriendo 100% de suelo catamarqueño y caminos de montaña, con sectores técnicos y exigentes que pusieron a prueba a cada uno de los binomios.

Vega y Espadín mantuvieron un ritmo sólido durante toda la competencia y pudieron completar una gran carrera para quedarse con un triunfo que ratifica el excelente presente del binomio.

Agradecimiento especial para su papá Diego, para Carlitos y todo el equipo Vitale Rally, para toda su familia y para cada una de las personas que, de una u otra manera, acompañan, trabajan y apoyan a Tomi en cada carrera.

Clasificación general

1 - T. Vega / A. Espadín - N116 - 50:23,4 -

2 - J. Coronel / L. Catalfamo - RC5 - 51:06,3 - +42,9

3 - M. Morán / P. González - RC5 - 52:09,1 - +1:45,7

4 - E. Vilchez / Ferreyra - RC5 - 52:12,7 - +1:49,3

5 - M. López / C. López - RC5 - 52:19,4 - +1:56,0

6 - B. Olivero / N. Degiovanni - N18 - 52:58,0 - +2:34,6

7 - L. Nazareno / N. Tomada - RC5 - 52:58,1 - +2:34,7

8 - M. Scaglioni / H. Loiseau - A1 - 53:16,1 - +2:52,7

9 - D. Ahumada / J. Aguilar - N2 - 53:50,5 - +3:27,1

10 - A. Reynoso / H. Marquez - N7 - 54:27,5 - +4:04,1

11 - J. M. Posse / M. Karamatich - N116 - 55:01,2 - +4:37,8

12 - R. Malter / E. Malter - N116 - 55:07,0 - +4:43,6

13 - R. Collado / J. Rodriguez - N116 - 55:16,3 - +4:52,9

14 - S. Carrizo / E. Perez - N2 - 56:11,7 - +5:48,3

15 - R. Barrionuevo / A. Barrionuevo - N18 - 56:31,8 - +6:08,4

16 - O. Uriarte / J. C. Fernandez - N18 - 57:01,7 - +6:38,3

17 - J. Abdala / L. Campos - N18 - 57:04,2 - +6:40,8

18 - E. Lujan / G. Aguirre - N2 - 57:12,7 - +6:49,3

19 - L. Ojeda / Villalba - N2 - 57:38,4 - +7:15,0

20 - O. Gonzalez / X. Gonzalez - N116 - 57:47,0 - +7:23,6

21 - I. Ferreyra / A. Ferreyra - N2 - 58:21,0 - +7:57,6

22 - J. Navarro / L. Herrera - N7 - 58:59,8 - +8:36,4

23 - R. Navarro / M. Fernandez - A1 - 1:03:15,0 - +12:51,6

24 - J. E. Diaz / D. Guzman - A1 - 1:15:08,5 - +24:45,1

25 - D. Castro / J. Altamirano - N7 - 1:26:21,1 - +35:57,7

26 - L. Sar / R. Sar - N18 - 1:41:32,5 - +51:09,1