Así quedaron las tablas del Clausura 2026: River sigue último y Vélez hizo negocio con Boca

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 continúa su marcha y tiene a River como uno de sus principales protagonistas, aunque por una razón completamente inesperada. El conjunto de Núñez volvió a perder y atraviesa un inicio que no registra antecedentes en su historia: cayó 1-0 ante Tigre, sumó su cuarta derrota consecutiva y permanece sin convertir un solo gol.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet acumula, de esta manera, cuatro partidos disputados y cuatro derrotas. A la falta de puntos se agrega un dato todavía más significativo: River todavía no consiguió marcar goles en el campeonato.

La derrota frente a Tigre lo mantiene en el último lugar y profundiza una situación que, después de cuatro jornadas, se presenta como uno de los datos centrales del Clausura. La campaña del equipo de Núñez puede resumirse en algunos números:

4 partidos jugados.

4 derrotas.

0 goles a favor.

29 puntos en la tabla anual.

11ª posición en la tabla anual.

El escenario del Clausura, por lo tanto, no solo compromete la pelea inmediata por los primeros lugares, sino que también tiene consecuencias sobre la tabla acumulada de la temporada.

Boca y una oportunidad que se escapó ante Vélez

Otro de los partidos destacados de la jornada tuvo como protagonistas a Boca y Vélez. El encuentro terminó 1-1 en la cancha de Huracán, escenario en el que Boca hizo las veces de local.

El empate significó para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena una oportunidad desperdiciada en la pelea por la tabla anual. Boca necesitaba conseguir una victoria para reducir la distancia con Vélez, considerado un rival directo en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales de 2027.

Sin embargo, el equipo de Liniers logró llevarse un punto y sostuvo su posición de privilegio en la Zona A. Con el empate, Vélez alcanzó los 10 puntos y quedó como líder de ese grupo.

Boca, por su parte, no pudo aprovechar el enfrentamiento directo para acercarse a uno de sus principales competidores en la tabla anual. La igualdad dejó en evidencia el valor que adquieren los puntos en esta etapa del campeonato, especialmente por las consecuencias que tendrá la clasificación acumulada al finalizar la temporada.

Los otros resultados del sábado

La jornada también tuvo otros encuentros que modificaron el panorama de las tablas. Más temprano, Sarmiento de Junín sorprendió a Atlético Tucumán y se impuso 2-1 como visitante.

En el cierre del sábado se disputaron otros dos partidos. Independiente cayó 1-0 frente a Platense, mientras que Instituto derrotó 1-0 a Gimnasia de Mendoza en Alta Córdoba. La fecha había comenzado el viernes con dos victorias por el mismo marcador. Rosario Central derrotó 2-1 a Aldosivi, mientras que Independiente Rivadavia venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto.

Estos resultados también tienen impacto en la clasificación general y, particularmente, en la tabla anual, donde cada punto acumulado puede modificar las posiciones en las distintas peleas que atraviesan la temporada.

Vélez mira a todos desde arriba en la Zona A

Las posiciones del Clausura presentan dos líderes destacados en sus respectivas zonas. En la Zona A, Vélez quedó en la cima luego de su empate frente a Boca y alcanzó los 10 puntos.

En la Zona B, en tanto, Argentinos Juniors y Barracas Central, que jugarán este domingo, tienen la posibilidad de sacar todavía más ventaja.

La definición de las posiciones todavía está abierta y la cuarta fecha continúa con varios encuentros pendientes. Los resultados de esos partidos podrán modificar el panorama de la Zona B y también generar movimientos en la tabla anual.

Independiente Rivadavia lidera la tabla anual

En la clasificación acumulada, Independiente Rivadavia se sostiene en la primera posición con 41 puntos. Detrás aparecen Vélez y Argentinos Juniors, ambos con 38 unidades, aunque con una diferencia: Vélez ya disputó su partido de la cuarta fecha, mientras que el Bicho todavía tiene pendiente su encuentro ante Racing.

Argentinos Juniors podría alcanzar a Independiente Rivadavia si logra derrotar a Racing este domingo por la noche, en La Paternal. Más atrás aparecen tres equipos que continúan en carrera con el objetivo de acercarse a los primeros lugares:

Boca: 35 puntos.

Rosario Central: 35 puntos.

Estudiantes: 34 puntos.

River, en cambio, aparece mucho más relegado. El conjunto de Eduardo Coudet suma apenas 29 puntos y ocupa la undécima posición de la tabla anual.

El contraste entre los primeros puestos y la situación del equipo de Núñez marca una de las principales particularidades de esta cuarta fecha: mientras algunos equipos buscan consolidarse en la parte alta, River intenta encontrar respuestas después de un comienzo sin precedentes.

La permanencia, otra batalla que toma temperatura

La lucha por la permanencia constituye otro de los frentes determinantes del Clausura. En ese escenario, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi continúan siendo los equipos más complicados tanto en la tabla anual como en la de los promedios.

De manera particular, ambos comenzaron esta cuarta fecha el viernes y terminaron sufriendo derrotas como visitantes. Estudiantes de Río Cuarto perdió 2-1 ante Independiente Rivadavia, mientras que Aldosivi cayó 2-1 frente a Rosario Central.

Los resultados profundizaron las dificultades de dos equipos que, además de afrontar la competencia por los puntos del Clausura, tienen en juego su permanencia.

Cómo continúa la cuarta fecha

La cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 continuará este domingo con una agenda cargada de partidos. El cronograma establece:

15.00: San Lorenzo vs. Huracán.

San Lorenzo vs. Huracán. 17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central.

Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central. 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell's.

Defensa y Justicia vs. Newell's. 20.15: Argentinos Juniors vs. Racing.

El lunes se disputarán otros dos encuentros:

19.00: Banfield vs. Belgrano.

Banfield vs. Belgrano. 21.15: Unión vs. Central Córdoba.

Finalmente, la cuarta fecha llegará a su cierre el martes, desde las 21.00, con el partido entre Talleres y Lanús.