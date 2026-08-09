Instituto le ganó a Gimnasia de Mendoza y quedó como escolta de la Zona A

Instituto de Córdoba derrotó con lo justo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1-0 para escalar y quedar segundo en la Zona A por debajo de Vélez y sumar su tercera victoria al hilo, en la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El gol de la victoria lo hizo Alex Lna pinchándola por arriba del arquero rival, César Rigamonti, luego de controlar un buscapie realizado por Jeremías Lázaro a los 35 minutos del segundo tiempo, el mismo goleador había errado un penal cuatro minutos antes.

Luego del respectivo minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi, Padre de Lionel, en el estadio Juan Domingo Perón, en Córdoba, Alex Luna con una buena jugada se metió en el área pero Rigamonti le ganó la primera pulseada siendo la más clara del primer tiempo.

En el complemento el arquero Rigamonti tuvo otro tapadón mano a mano contra Matías Tissera en el medio del área.

A los 25 Lautaro Carrear se perdió el gol para la visita, al borde del área chica, cuando mando a la tribuna la pelota que se encontró tras un tiro libre de Lencioni.

Cinco minutos más tarde Cesar Rigamonit se hizo gigante para atajarle un penal a Luna y también atajando el rebote del mismo jugador a quemarropa, pero, el "10" de la "Gloria" tuvo revancha porque a los 35 Luna la pinchó frente al arquero del "Lobo Mendocino" tras un centro rasante por parte de Lázaro.

En la próxima fecha Instituto visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Alfredo Terrera para seguir prendido en la cima esperando un traspié de Vélez; mientras que Gimnasia deberá recibir al equipo dirigido por Jorge Sampaoli, Talleres de Códoba en el Víctor Antonio Legrotaglie por la quinta fecha del Torneo Clausura.