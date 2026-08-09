Paredes viajará a Rosario para acompañar a Messi: "Lo sentimos como propio"

En medio del dolor provocado por la muerte de Jorge Messi, padre y manager de Lionel Messi, Leandro Paredes manifestó su intención de viajar a Rosario para acompañar al capitán de la Selección Argentina y a su familia durante este difícil momento. Las declaraciones del futbolista se produjeron luego del partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, cuando fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de comunicarse con el histórico diez de la Selección.

"No, no pude hablar con él. Sé que está viajando", respondió Paredes. El volante explicó que estaba esperando que Messi llegara a destino para poder comunicarse con él. En ese contexto, el futbolista de Boca Juniors reveló que tenía previsto evaluar junto a otros integrantes del seleccionado nacional la posibilidad de trasladarse hasta la ciudad natal de Messi para acompañarlo personalmente.

"Seguramente le hará bien que estemos ahí", consideró Paredes.

El mediocampista adelantó además que hablaría con algunos de sus compañeros para definir el momento del viaje. "Ahora, hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o si vamos mañana al mediodía", anticipó.

"Lo sentimos como propio"

La muerte de Jorge Messi generó un fuerte impacto entre quienes integran el círculo deportivo más cercano de Lionel Messi. Paredes dejó en claro que el dolor no era vivido solamente como una situación personal del capitán, sino también como una pérdida que alcanzó al grupo de la Selección Argentina.

"Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros", expresó el futbolista. La frase sintetizó el vínculo que los integrantes del seleccionado mantienen con Messi y el acompañamiento que Paredes y otros compañeros buscaban brindarle en las horas posteriores a la muerte de su padre.

La intención de viajar a Rosario surgió precisamente desde ese deseo de estar cerca del capitán durante el duelo. El propio Paredes planteó que la presencia de sus compañeros podía resultar positiva para Messi en un momento marcado por la pérdida de una figura central de su vida.

El viaje, según explicó, podía concretarse inmediatamente o durante el mediodía del día siguiente, una decisión que quedaría supeditada a las conversaciones con sus compañeros del seleccionado.

La muerte de Jorge Messi

La muerte del padre de Lionel Messi ocurrió este sábado a las 2 de la madrugada, en un sanatorio de la ciudad de Rosario, según confirmó Infobae. Jorge Messi tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad. Permanecía internado bajo cuidados médicos antes de su fallecimiento.

Pasadas las 10 de la mañana, el centro de salud donde se encontraba hospitalizado difundió un comunicado oficial para informar la noticia. El documento fue emitido por Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, Carlos Mackey, quien comunicó oficialmente el fallecimiento y expresó las condolencias de la institución a la familia y a los seres queridos.

El comunicado señaló: "Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

El centro de salud también indicó que, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarían mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

El acompañamiento de la Selección

El anuncio de Paredes sobre un posible viaje a Rosario se produjo después de una jornada en la que Boca Juniors enfrentó a Vélez Sarsfield y terminó en empate.

Finalizado el encuentro, el futbolista recibió las preguntas de la prensa sobre el estado de Lionel Messi y explicó que todavía no había podido comunicarse con él porque sabía que estaba viajando. Su intención era esperar a que Messi aterrizara para poder hablar con él y, posteriormente, coordinar con otros compañeros del seleccionado la posibilidad de viajar.

La idea de trasladarse a Rosario aparece así como un gesto colectivo de acompañamiento hacia el capitán de la Selección Argentina. Paredes dejó abierta la posibilidad de hacerlo inmediatamente o al día siguiente al mediodía.

"Seguramente le hará bien que estemos ahí", sostuvo.

La frase reflejó el sentido que Paredes atribuyó a esa presencia: acompañar a Messi y a su familia en las horas posteriores a la pérdida de Jorge.