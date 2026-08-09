Lionel Messi despide junto a su familia a su papá Jorge en una ceremonia íntima

Lionel Messi regresó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido durante la madrugada de este sábado a los 68 años. El capitán de la Selección argentina dejó Estados Unidos para reencontrarse con sus familiares y acompañarlos durante una jornada atravesada por el dolor, el hermetismo y una enorme expectativa alrededor de su llegada.

La familia Messi mantiene absoluta reserva sobre la ceremonia. Desde las primeras horas, el movimiento en el cementerio se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, con accesos restringidos y presencia de personas pertenecientes al círculo íntimo. El sepelio fue organizado en El Prado Cementerio Parque, ubicado en Pérez, a escasos metros del área urbana de Rosario. Allí, familiares y amigos se reúnen para darle el último adiós a Jorge Messi.

Mientras tanto, en Fisherton, se siguió de cerca el regreso de Lionel Messi a Rosario después de su viaje desde Estados Unidos. El futbolista fue desafectado de la actividad de Inter Miami para poder regresar a la Argentina luego de conocerse la muerte de su padre.

Su llegada a Rosario representa el reencuentro con sus seres queridos en el marco de una ceremonia marcada por la intimidad y la reserva familiar. Para Messi, se trata de un regreso cargado de significado: vuelve a la ciudad en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Jorge Messi, una figura fundamental en la vida del capitán

Jorge Messi murió durante la madrugada de este sábado. Tenía 68 años y ocupó un lugar fundamental en la vida personal y deportiva de Lionel. Su presencia estuvo especialmente vinculada con los primeros años de la carrera del futbolista y con el camino que llevó al rosarino desde su ciudad natal hasta convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

Ahora, frente a la pérdida de su padre, toda esa dimensión deportiva queda desplazada. El regreso de Lionel tiene otro significado.

El fútbol queda en segundo plano. Lionel vuelve a casa para despedir a su padre. La ceremonia en El Prado reúne a familiares y amigos en un ámbito privado, mientras la familia mantiene el máximo nivel de reserva respecto del desarrollo de la despedida.

La presencia de Messi en Rosario concentra, de todos modos, una enorme expectativa. Su regreso desde Estados Unidos fue seguido especialmente desde Fisherton, mientras se desplegaba el operativo destinado a preservar la intimidad de la familia durante el sepelio.

El Prado, escenario de la despedida

El último adiós a Jorge Messi se desarrolla en El Prado Cementerio Parque, una institución de carácter privado ubicada en Rosario y destinada a acompañar a las familias durante los momentos de despedida.

El predio cuenta con una infraestructura especialmente destinada a los servicios funerarios y con diferentes espacios para recibir a familiares y allegados. Entre sus instalaciones se encuentran:

Complejo velatorio premium.

Sala de servicios.

Capilla ecuménica.

Cafetería.

Florería.

Morgue.

Estacionamiento interno.

Vigilancia.

Vehículos ecológicos.

El cementerio se extiende sobre un terreno de 15 hectáreas parquizadas, con flores, árboles y espejos de agua, además de construcciones clásicas de estilo europeo. En el contexto del operativo especial dispuesto por la llegada de Lionel Messi, la ubicación de El Prado adquiere además una importancia particular. Su distancia relativamente corta respecto del aeropuerto rosarino permite realizar el traslado con celeridad para la ceremonia.

El lugar fue elegido para que familiares y amigos puedan despedir a Jorge Messi dentro de un ámbito reservado, en línea con la decisión de la familia de mantener absoluta discreción sobre el desarrollo del sepelio.

El regreso desde Estados Unidos

Para poder acompañar a sus familiares en este momento, Lionel Messi fue desafectado de la actividad de Inter Miami tras conocerse la muerte de su padre.

El capitán de la Selección argentina se encontraba en Estados Unidos y emprendió el regreso a su ciudad natal. La llegada a Rosario se produjo en una jornada en la que el movimiento en torno al cementerio y al aeropuerto estuvo marcado por la expectativa ante su presencia.

La ciudad se convirtió nuevamente en el punto de encuentro entre Messi y su familia, pero esta vez en circunstancias completamente diferentes a las relacionadas con su extensa trayectoria deportiva. Rosario es el escenario elegido para despedir a Jorge Messi, quien acompañó a Lionel durante una parte decisiva de su recorrido personal y futbolístico.

La ceremonia se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad y con accesos restringidos, mientras solamente personas del círculo íntimo participan de la despedida.

Rodrigo De Paul también viajará a la Argentina

El acompañamiento a Lionel Messi no quedará limitado a su familia. Rodrigo De Paul, volante de la Selección Argentina y compañero de Messi en Inter Miami, viajará a la Argentina para asistir al ritual de despedida de Jorge Messi. De Paul partiría desde Miami junto a Guillermo Hoyos, técnico del club estadounidense, luego de haber competido en el partido entre Inter Miami y Monterrey por la Leagues Cup 2026.

Ese encuentro quedó eclipsado por la noticia de la muerte de Jorge Messi, que sacudió al mundo del fútbol. La decisión de viajar a la Argentina refleja también el vínculo entre De Paul y Messi, además de la relación que ambos mantienen como compañeros en el Inter Miami y en la Selección Argentina.

Hoyos, por su parte, ejerce la conducción del equipo de Miami en la MLS, después de haber reemplazado a Javier Mascherano. El entrenador llegó al club debido a que había sido uno de los primeros técnicos de Messi durante su etapa en las inferiores del Barcelona.

De esta manera, el viaje hacia Rosario reunirá a integrantes del entorno familiar y deportivo de Lionel en torno a la despedida de su padre.

Una jornada marcada por la intimidad

La muerte de Jorge Messi modificó por completo el escenario que rodeaba a Lionel. El capitán de la Selección argentina dejó momentáneamente la actividad deportiva para regresar a Rosario y acompañar a sus seres queridos.

El movimiento en torno a la ceremonia se mantiene bajo estrictas condiciones de reserva. El operativo de seguridad instalado en el cementerio El Prado incluye accesos restringidos y presencia de personas del círculo íntimo, mientras la familia procura atravesar el momento en privacidad. La elección del cementerio ubicado en Pérez permite además mantener la ceremonia en un espacio preparado para acompañar a las familias y relativamente próximo al aeropuerto rosarino.

En el predio, de 15 hectáreas parquizadas, conviven espacios destinados a los servicios de despedida con jardines, árboles, flores y espejos de agua, además de construcciones clásicas de estilo europeo. Su infraestructura incluye una capilla ecuménica, un complejo velatorio premium y otros servicios.

Allí, familiares y amigos darán el último adiós a Jorge Messi.