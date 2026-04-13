Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 en la previa del Superclásico

El Torneo Apertura 2026 comenzó a entrar en su etapa decisiva este domingo 12 de abril, cuando empezó a cerrarse la fecha 14 de una fase regular que tendrá 16 jornadas, con el agregado de que aún queda una pendiente por el lock out impulsado por la AFA a principios de marzo. Ese detalle convierte cada partido en una instancia determinante, ya que a los equipos les quedarán solo tres encuentros por delante para asegurarse un lugar en los playoffs.

Con ese escenario de máxima tensión competitiva, el fin de semana tuvo un fuerte condimento de clásicos. El sábado, Boca e Independiente empataron en la Bombonera, mientras que el domingo fue River el que dio el golpe al imponerse 2-0 ante Racing en Avellaneda. Ese resultado no solo reforzó el gran momento futbolístico del equipo, sino que además le permitió asegurar matemáticamente su clasificación a los octavos de final.

River, clasificado y escolta de Independiente Rivadavia

La victoria en el Cilindro consolidó a River Plate como segundo de la Zona B con 23 puntos, apenas por detrás de Independiente Rivadavia, que lidera con 29 unidades y ya había sido el primer clasificado tras vencer a Argentinos el sábado.

El presente del Millonario también tiene un dato sobresaliente: Eduardo Coudet continúa invicto desde su llegada y enlazó su quinta victoria consecutiva, una racha que explica el salto competitivo del equipo en la recta decisiva del certamen.

Así quedó el lote de clasificados parciales en la Zona B:

Independiente Rivadavia - 29 puntos

- 29 puntos River Plate - 23 puntos

- 23 puntos Argentinos Juniors - 23 puntos

- 23 puntos Belgrano - 22 puntos

- 22 puntos Rosario Central - 21 puntos

- 21 puntos Barracas Central - 19 puntos

- 19 puntos Racing Club - 18 puntos

- 18 puntos Tigre - 17 puntos

Huracán dio el golpe y la Zona B suma presión

Otro de los movimientos fuertes del domingo se dio con la victoria de Huracán sobre Rosario Central por 3-1, un resultado que el texto base define como un cierre épico y que le permitió al Globo meterse entre los ocho de la Zona B.

Sin embargo, el margen sigue siendo estrecho y el equipo sabe que no puede relajarse, porque la zona todavía tiene varios cruces pendientes y apenas restan tres fechas para cerrar la clasificación.

La dinámica, de todos modos, aparece mucho más clara que en la Zona A, donde la pelea es todavía más comprimida.

Zona A: San Lorenzo afuera

En la otra mitad del cuadro, San Lorenzo volvió a dejar puntos en el camino al empatar con Newell's en Rosario y continúa fuera de la zona de clasificación.

El dato más llamativo es la enorme paridad: entre el puntero y el Ciclón, que marcha noveno, hay apenas 7 puntos, con el agregado de que el conjunto azulgrana tiene un partido menos. Esa diferencia mínima mantiene abierta una definición en la que, según el escenario actual, puede pasar cualquier cosa.

El clásico del sur y la agenda que completa la fecha

La fecha 14 todavía tiene un plato fuerte con el clásico interzonal entre Lanús y Banfield, que se jugará este lunes a las 19.00 y promete paralizar el sur del conurbano bonaerense.

El contexto previo muestra a Lanús sexto en la Zona A con 19 puntos, mientras que Banfield aparece 12° en la Zona B con 13 unidades.

Todos los partidos que completan la Fecha 14:

16.30: Defensa vs Talleres

Defensa vs Talleres 16.30: Sarmiento vs Gimnasia

Sarmiento vs Gimnasia 19.00: Lanús vs Banfield

Lanús vs Banfield 21.30: Vélez vs Central Córdoba

Con River ya clasificado, Independiente Rivadavia firme en la cima y varios equipos todavía peleando por un lugar, la tabla del Torneo Apertura 2026 quedó atravesada por una tensión creciente que convierte a las últimas jornadas en una definición abierta y de alto voltaje.