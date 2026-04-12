Incidentes en Atlético Tucumán-Tigre obligaron a detener el partido

Momentos de tensión se vivieron este domingo a los 15 minutos del primer tiempo del partido entre Atlético Tucumán y Tigre, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura.

Un grupo de hinchas del conjunto local se trepó al alambrado y algunos lograron quedar del lado del campo de juego, lo que obligó al árbitro a detener las acciones durante varios minutos.

En medio del clima de tensión, futbolistas del Decano, entre ellos Leandro Díaz y Renzo Tesuri, se acercaron a los simpatizantes para pedir calma. Tras unos cinco minutos de interrupción, el juez consideró que estaban dadas las garantías para reanudar el encuentro.

En lo deportivo, Atlético Tucumán se ubica en el puesto 13 de la Zona B, con escasas chances de clasificar a los playoffs. Distinta es la realidad de Tigre, que busca mantenerse dentro del grupo de los ocho equipos que avanzarán a la siguiente fase.