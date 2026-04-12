Catamarca: graves incidentes entre hinchas de Villa Cubas en un partido como local

Serios incidentes se registraron este domingo durante un partido disputado como local por Villa Cubas, en la ciudad Capital, lo que generó preocupación entre simpatizantes y autoridades.

De acuerdo con lo informado por Radio Valle Viejo, se habría permitido el ingreso de bebidas alcohólicas al estadio y, en ese contexto, un individuo fue detenido tras agredir a otra persona con un arma blanca.

Tras los hechos, hinchas de la institución manifestaron su malestar por la supuesta laxitud en los controles de seguridad y reclamaron que se refuercen los operativos de prevención para los próximos encuentros.