River Plate le ganó 2-0 a Racing en Avellaneda

Una semana después de la caída en el clásico frente a Independiente, Racing Club volvió a tropezar: perdió 2-0 ante River Plate en el Estadio Presidente Perón, en una noche marcada por errores defensivos y la expulsión de Marcos Rojo.

El equipo de Gustavo Costas comenzó mejor y arrinconó a River en el inicio. A los cuatro minutos, un error en la salida dejó a Santiago Solari frente al arco, pero su definición fue contenida por el arquero. Más tarde, Racing reclamó penal por una mano de Fausto Vera, aunque el VAR no convocó al árbitro al considerar que la pelota había rebotado previamente en la pierna del jugador.

La Academia siguió insistiendo y generó otra chance clara con un remate incómodo de Maravilla Martínez que pasó cerca del arco. Sin embargo, la primera llegada de River fue a los 20 minutos y exigió una gran respuesta de Facundo Cambeses tras una volea de Tomás Galván.

El partido cambió pasada la media hora, cuando Rojo falló en un despeje y dejó a Facundo Colidio mano a mano. El delantero no perdonó y abrió el marcador. Antes del descanso, River volvió a generar peligro y Colidio desperdició un penal en movimiento.

En el complemento, Racing buscó el empate pero careció de precisión. A diez minutos del final, Rojo lanzó un golpe y fue expulsado tras la revisión del VAR. Ya en tiempo de descuento, otro error en salida permitió que Sebastián Driussi sellara el 2-0 definitivo.