"Dios ha resucitado": la reacción de los diarios del mundo a la victoria de Argentina

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo generó repercusiones dentro del país. El triunfo por 3-2 frente a Egipto, conseguido después de revertir un marcador adverso en los minutos finales, ocupó un lugar destacado en los principales medios internacionales, que reflejaron el dramatismo del encuentro y la capacidad de reacción del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La victoria argentina fue considerada una de las grandes historias de la jornada mundialista. Los diarios y portales de distintos países coincidieron en resaltar el carácter del equipo nacional y el papel determinante de Lionel Messi, quien aportó un gol, una asistencia y terminó el encuentro visiblemente emocionado.

Las diferentes coberturas describieron el desarrollo del partido con expresiones que hicieron referencia tanto a la magnitud de la remontada como al rival que tuvo enfrente la Albiceleste.

Italia destacó una remontada sensacional

Uno de los primeros medios en reflejar la clasificación fue el sitio italiano La Repubblica, que puso el foco en la reacción del equipo argentino durante los minutos decisivos del partido.

El medio tituló: "Argentina protagoniza una remontada sensacional y avanza a cuartos de final. Messi anota un gol y una asistencia decisivos, seguidos de lágrimas".

La publicación hizo especial referencia al aporte del capitán argentino durante el encuentro y a la emoción que mostró una vez consumada la clasificación, una imagen que rápidamente recorrió el mundo después del pitazo final.

España abrió sus portadas con Messi

En España, dos de los principales diarios deportivos también dedicaron amplios espacios a la victoria argentina. El diario AS eligió una portada impactante con la frase "Dios ha resucitado", acompañada por una imagen de Lionel Messi celebrando el triunfo de la Albiceleste.

Por su parte, Marca resumió el desarrollo del encuentro con un título que vinculó el desenlace del partido con el rival al que enfrentó Argentina.

El periódico español encabezó su cobertura con la frase: "Remontada faraónica de Argentina", en referencia a la victoria conseguida frente al conjunto egipcio después de haber estado dos goles abajo en el marcador.

The Guardian resaltó la reacción en los últimos minutos

Desde el Reino Unido, The Guardian también dedicó espacio a la clasificación del conjunto argentino y puso el foco en el desenlace del encuentro.

El diario publicó: "La Argentina de Messi protagonizó una remontada espectacular con tres goles en los últimos minutos para vencer a Egipto y alcanzar los cuartos de final".

La cobertura destacó especialmente la capacidad del equipo para revertir un escenario muy complejo y conseguir el triunfo sobre el cierre del partido.

La reacción de la Albiceleste en el tramo final fue uno de los aspectos más valorados por el periódico británico al describir el desarrollo del compromiso.

Colombia destacó el carácter del equipo argentino

En Colombia, el diario El Tiempo también reflejó el sufrimiento que atravesó la Selección antes de sellar la clasificación. El medio describió el partido con la siguiente frase: "Argentina la vio gris, sacó la categoría, derrotó a Egipto y clasificó en agonía a los cuartos de final del Mundial".

La publicación hizo hincapié en la capacidad del equipo de Lionel Scaloni para sobreponerse a un resultado adverso y encontrar las respuestas necesarias en el momento más exigente del encuentro.

Alemania puso a Messi en el centro de la escena

En Alemania, el diario Bild ilustró la victoria con una imagen de Lionel Messi, destacando nuevamente el protagonismo del capitán argentino. La publicación tituló: "La locura por Messi. Argentina logra una remontada espectacular tras ir perdiendo por 0-2".

El enfoque volvió a colocar al número diez como una de las figuras centrales de una clasificación que despertó repercusiones en distintos puntos del mundo.

Messi y Scaloni, protagonistas de una noche inolvidable

Más allá de las diferentes miradas editoriales, los medios internacionales coincidieron en dos aspectos centrales de la clasificación argentina. Por un lado, destacaron el liderazgo de Lionel Scaloni, cuyo equipo volvió a mostrar capacidad de reacción en un partido de eliminación directa.

Por otro, resaltaron la actuación de Lionel Messi, quien tuvo una participación decisiva en la remontada al convertir uno de los goles y asistir en otro de los tantos que permitieron revertir el marcador.

La imagen del capitán emocionado después del pitazo final también ocupó un lugar destacado en varias de las coberturas internacionales.