Ateneo busca otra victoria, ahora en casa

El Ateneo Mariano Moreno se prepara para una cita trascendental ante su gente. Este domingo, desde las 19 horas en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, el conjunto catamarqueño recibirá la visita de Infernales de Salta en el partido revancha del interparejas. Tras el éxito reciente en tierras salteñas, se espera que el estadio presente una excelente convocatoria de público para apoyar al equipo local en este desafío definitivo.

La hazaña en territorio salteño

El pasado viernes por la noche, el apodado "Lobo Chacarero" dio un golpe de autoridad al imponerse en el partido de ida. El resultado final fue un sólido 3 a 1 a favor de Ateneo, en un trámite intenso que quedó reflejado en los siguientes parciales técnicos:

Primer set: 25-22

Segundo set: 20-25

Tercer set: 15-25

Cuarto set: 24-26

Durante el juego, Ateneo demostró una notable capacidad para convivir con los altibajos propios del desarrollo del encuentro y resistir la presión propuesta por el conjunto salteño. En cada cierre de capítulo, el equipo mostró una madurez clave para sostener la ventaja y capitalizar sus oportunidades en los momentos de mayor tensión.

El cuarto set se convirtió en el reflejo perfecto de la personalidad del plantel. Infernales tuvo la chance concreta de empatar el partido al contar con un set ball a favor (24-23); sin embargo, el equipo chacarero respondió con una templanza envidiable para revertir la situación y cerrar el pleito con un definitivo 24-26, sellando así un triunfo fundamental para sus aspiraciones.

Un presente sólido en la tabla

Bajo la dirección técnica de Gastón Peluffo, el equipo no solo logró su primera victoria de visitante, sino que extendió su racha positiva de manera contundente. Con los tres puntos sumados en Salta, el club alcanzó su cuarta victoria consecutiva.

Este rendimiento le permite mantenerse firme en el cuarto puesto de la tabla, logrando despegarse finalmente de Gimnasia de Santa Fe, institución con la que compartía posición antes del inicio de la presente fecha.