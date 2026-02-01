La contundente frase de Mascherano sobre el futuro de Messi en el Mundial 2026

El Inter Miami continúa con su exigente puesta a punto en territorio sudamericano y, en esta ocasión, logró un valioso triunfo por 2-1 ante Atlético Nacional de Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el foco de atención se centró en las declaraciones de su entrenador, Javier Mascherano, quien dejó una frase resonante respecto a la posibilidad de que Lionel Messi dispute su sexta Copa del Mundo en la cita que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá durante el próximo mes de junio.

Durante el contacto con la prensa tras el amistoso en Colombia, Mascherano fue consultado sobre si veía al astro rosarino presente en la próxima cita máxima. El subcampeón del mundo en Brasil 2014 fue sencillo y contundente en su respuesta al afirmar: "Sí, ¿por qué no?". De esta manera, el actual director técnico dio prácticamente por hecho que Messi será el capitán de la "Scaloneta" en la defensa del título mundial, a pesar de que el futbolista todavía no ha confirmado oficialmente su presencia, aunque siempre se refiere al grupo como parte integrante del mismo.

Un factor determinante para este proceso será la gestión física, ya que el capitán cumplirá 39 años en plena competencia mundialista. Al respecto, Mascherano explicó que le gusta acompañar a los jugadores y conocer sus sensaciones de primera mano, entendiendo que nadie mejor que ellos conocen su propio cuerpo. El entrenador subrayó que, aunque el cuerpo técnico posee herramientas para medir el rendimiento y sugerir pautas de entrenamiento, el proceso es siempre un ida y vuelta constante. Esta dinámica es fundamental para encontrar el equilibrio en un grupo heterogéneo con diferentes edades y realidades futbolísticas.

El fenómeno Inter Miami y la expansión de la marca

Mascherano también valoró lo que significa la figura de Messi para el crecimiento institucional de un club que apenas lleva seis años de vida. La gira por Sudamérica, que permitió enfrentar al campeón colombiano en un ambiente de alta intensidad al que el equipo no está acostumbrado, es vista como una oportunidad invaluable de roce deportivo. El técnico admitió que estas experiencias no serían posibles si Leo no hubiera decidido jugar en la institución, lo que permite que la marca Inter Miami se siga expandiendo a nivel global y genere nuevos hinchas en cada ciudad que visita.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo de Florida mostró carácter para revertir el marcador en Medellín tras haber comenzado en desventaja. Lionel Messi fue titular y disputó 75 minutos, siendo una pieza clave para dejar atrás la reciente derrota sufrida ante Alianza Lima en Perú. La victoria permite al grupo trabajar con mayor tranquilidad de cara a sus próximos compromisos amistosos contra Barcelona de Ecuador y, posteriormente, el viernes 13 de febrero ante Independiente del Valle.

El objetivo final de esta pretemporada es llegar en óptimas condiciones al debut oficial en la MLS, programado para el 21 de febrero frente a Los Angeles FC. Mascherano concluyó expresando su optimismo respecto a la Selección Nacional, asegurando que Argentina afrontará la Copa del Mundo de la mejor manera gracias a su capacidad competitiva y a la calidad extraordinaria de sus jugadores. Como argentino, el entrenador manifestó su profundo deseo de que al equipo nacional le vaya realmente bien en la próxima defensa de la corona.