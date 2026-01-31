Con Messi ovacionado, Inter Miami remontó y venció 2-1 a Atlético Nacional en Medellín

El Inter Miami de Lionel Messi consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Atlético Nacional, en Medellín, en el segundo amistoso de su gira por Sudamérica, denominado el "Partido de la Historia". El capitán de la Selección argentina disputó 75 minutos y fue ovacionado por el público colombiano al momento de ser reemplazado.

El inicio del encuentro fue adverso para el conjunto dirigido por Javier Mascherano. A los 24 minutos del primer tiempo, Juan Manuel Rengifo abrió el marcador para el equipo local, que atraviesa plena competencia en la liga colombiana.

En el complemento, el Inter Miami reaccionó y encontró el empate a través de Luis Suárez, quien volvió a mostrarse determinante en ataque. Sobre el cierre del partido, el elenco de la Florida logró la remontada definitiva gracias a un gol en contra del conjunto colombiano.

De esta manera, las "Garzas" sumaron su primera victoria en 2026, luego de haber iniciado la pretemporada con una derrota por 3-0 frente a Alianza Lima, en Perú. El próximo compromiso será el sábado 7 de febrero, cuando enfrenten a Barcelona de Guayaquil, en Ecuador.

Así sigue la pretemporada del Inter Miami

El equipo estadounidense abrió su serie de amistosos con una caída ante Alianza Lima, partido en el que Messi jugó 60 minutos. Luego, logró recuperarse con el triunfo frente a Atlético Nacional, que venía de golear 4-0 a Boyacá Chicó en la primera fecha del torneo colombiano.

Formaciones del amistoso

Inter Miami:

Sayne St. Clair; Facundo Mura, Maxi Falcón, Ian Fray, Noah Allen; Rodrigo De Paul, David Ayala, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.

DT: Javier Mascherano.

Atlético Nacional:

David Ospina; Milton Casco, William Tesillo, Simón García, Andrés Román; Juan Zapata, Juan Rengifo; Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.

DT: Diego Arias.

Agenda de amistosos del Inter Miami

Inter Miami 0-3 Alianza Lima

Inter Miami 2-1 Atlético Nacional

Inter Miami vs. Barcelona de Guayaquil | Sábado 7 de febrero de 2026, a las 21 (hora argentina), en el Estadio Monumental Banco Pichincha