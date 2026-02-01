Boca y River enfrentan a los difíciles equipos rosarinos en una fecha clave

La continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol ofrece este domingo una cartelera de alto voltaje. Los dos colosos del fútbol argentino, Boca Juniors y River Plate, deberán medir fuerzas ante los representativos de Rosario en contextos deportivos contrapuestos, pero con la misma necesidad de sumar para sus respectivas zonas.

El Xeneize y la expectativa por los refuerzos

En la Ribera, el equipo conducido técnicamente por Claudio Úbeda busca lamerse las heridas tras la derrota sufrida ante el vigente campeón, Estudiantes de La Plata. Boca, que actualmente ocupa la octava posición de la Zona A, debutó con una victoria pero no logró sostener la regularidad fuera de casa. Para este compromiso ante Newell's Old Boys, la gran atracción radica en la posible aparición de dos figuras que sellaron su vínculo con el club en la última semana: el volante Santiago Ascacíbar y el atacante paraguayo Ángel Romero.

Por su parte, la "Lepra" llega a Buenos Aires en medio de un presente magro. Los dirigidos por la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez aún no conocen la victoria en este 2026, habiendo caído ante Talleres y empatado agónicamente frente a Independiente.

Detalles del encuentro en La Bombonera:

Hora de inicio: 19:15.

19:15. Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Alberto J. Armando (La Bombonera). Árbitro: Darío Herrera (VAR: Adrián Franklin).

Darío Herrera (VAR: Adrián Franklin). Transmisión: ESPN Premium.

Formaciones probables:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch.

El Millonario defiende el liderazgo en el Gigante

En Rosario, la realidad de River Plate es de plena confianza. Bajo la tutela de Marcelo Gallardo, el conjunto de Núñez llega con puntaje ideal tras vencer a Barracas Central y Gimnasia de La Plata. Con seis unidades, lidera la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza y busca en el Gigante de Arroyito una victoria que ratifique su condición de candidato.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Rosario Central, comandado por Jorge Almirón, viene de un importante triunfo ante Racing en Avellaneda. El "Canalla" busca afianzarse tras la polémica del año pasado, cuando la AFA le otorgó un título de Liga de forma inesperada, y ahora intentará demostrar sus aspiraciones dentro del campo de juego con figuras de la talla de Ángel Di María.

Detalles del cruce en Rosario:

Hora de inicio: 21:30.

21:30. Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Facundo Tello (VAR: Andrés Merlos).

Facundo Tello (VAR: Andrés Merlos). Transmisión: TNT Sports Premium.

Formaciones probables: