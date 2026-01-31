La incógnita defensiva de Gallardo en River para visitar a Rosario Central

River buscará sostener su arranque perfecto en el Torneo Apertura cuando visite este domingo a Rosario Central, en un compromiso exigente por la tercera fecha que se disputará en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, Marcelo Gallardo mantiene una duda clave en la defensa a partir de la expulsión de Matías Viña en el triunfo ante Gimnasia.

El entrenador millonario evalúa tres opciones para cubrir el lateral izquierdo, una zona sensible en su esquema y que todavía no tiene una definición cerrada.

La alternativa más lógica es el regreso de Marcos Acuña a su posición natural. El defensor campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 ya superó la molestia física que le impidió estar en las dos primeras fechas, aunque su inclusión será evaluada hasta último momento.

Otra de las variantes que analiza el cuerpo técnico es reubicar a Lautaro Rivero como lateral izquierdo y permitir el ingreso de Paulo Díaz como defensor central. El chileno no es titular desde el Superclásico perdido ante Boca en La Bombonera y, en su última aparición en el Monumental, fue recibido con algunos silbidos. A pesar de eso, Gallardo le brindó respaldo público y aclaró que, aunque "empieza de atrás" en la consideración, seguirá siendo tenido en cuenta.

La tercera opción es apostar por el juvenil Facundo González, lateral izquierdo natural surgido de las inferiores. El futbolista de 19 años debutó en la pretemporada frente a Millonarios, pero no volvió a sumar minutos tras la llegada de Viña.

Más allá de la incógnita defensiva, el DT ya tiene una base definida del equipo: Santiago Beltrán será el arquero; el mediocampo se consolida con Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero, mientras que Sebastián Driussi y Facundo Colidio liderarán el ataque.

La posible formación de River vs. Rosario Central

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Kendry Páez ya firmó con River

En paralelo, River cerró la llegada de Kendry Páez. El juvenil ecuatoriano arribó el viernes a la Argentina, superó la revisión médica y firmó su contrato, convirtiéndose en el cuarto refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo.