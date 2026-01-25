Ateneo Vóley mide fuerzas ante el histórico Ferro Carril Oeste

La Liga Nacional de Vóley continúa su marcha vibrante y, en esta ocasión, el epicentro de la emoción se traslada al Noroeste Argentino. Ateneo Vóley de Catamarca, el representante que ha sabido ganarse un lugar de respeto en el plano federal, se prepara para recibir este viernes a un rival de fuste y tradición: Ferro Carril Oeste de Buenos Aires.

El escenario para este choque de titanes será el emblemático Polideportivo Capital, un recinto que se ha convertido en el fortín del equipo catamarqueño y que promete un marco de público a la altura de las circunstancias. La expectativa es máxima, no solo por la importancia de los puntos en juego, sino por lo que representa enfrentar a una institución con el peso histórico de la entidad de Caballito.