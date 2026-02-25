El ciclismo de ruta recupera su protagonismo en la Perla del Oeste

La ciudad de Andalgalá se consolida una vez más como el epicentro del deporte regional con el regreso del ciclismo de ruta. Bajo la denominación "Reto a Choya City", este próximo 1 de marzo se llevará a cabo una competencia de alto nivel organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Deportes de la municipalidad de Andalgalá y el Club Andalgalense de Ciclismo. Esta prueba representa un cambio de escenario respecto a la primera competencia del año, que se desarrolló en el ingreso a la ciudad, proponiendo ahora un trazado inédito que desafiará la resistencia de los participantes.

Categorías, inscripciones y premios

La organización ha diseñado un evento inclusivo y competitivo que busca jerarquizar la disciplina en la provincia. Para garantizar la seguridad y el incentivo de los atletas, se han establecido las siguientes condiciones técnicas y beneficios:

Inscripción: El valor se fijó en $25.000 , monto que ya incluye el seguro obligatorio .

El valor se fijó en , monto que ya incluye el . Bolsa de premios: Se repartirán más de dos millones de pesos en premios en total.

Se repartirán en premios en total. Categorías: La competencia está abierta para Elite Master A , Elite 2 , Master B , Master C , Damas Única y categorías de MTB (ruedas gordas) .

La competencia está abierta para , , , , y categorías de . Distinción local: Se otorgará un premio especial al mejor equipo andalgalense.

Un recorrido estratégico por los distritos

El evento no solo destaca por lo deportivo, sino por la integración geográfica de la zona. El trazado utilizará calles y rutas que atraviesan los distritos de Huachaschi, Amanao, Chaquiago y Choya, con distancias adaptadas según la exigencia de cada división:

35 kilómetros: Destinados a las denominadas ruedas gordas o MTB .

Destinados a las denominadas ruedas gordas o . 55 kilómetros: Recorrido para las categorías Master B , Master C , Damas y Elite 2 .

Recorrido para las categorías , , y . 75 kilómetros: Distancia máxima reservada para la categoría Elite.

Expectativas para el cierre de temporada

El Subsecretario de Deportes, profesor German Aldao, señaló que esta prueba figura en la agenda como el cierre de temporada. Según adelantó el funcionario, ya se cuenta con la confirmación de equipos provenientes de la Capital, Belén y la provincia de La Rioja.

Aldao expresó su entusiasmo respecto a la magnitud del evento, asegurando que el "Reto a Choya City" será aún más convocante que la clásica callejera realizada anteriormente en el ingreso al departamento. Con este nuevo escenario para el ciclismo de ruta, la Perla del Oeste se prepara para una jornada de alto impacto deportivo.