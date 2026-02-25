La UEFA rechaza la apelación del Benfica y mantiene la sanción a Gianluca Prestianni

El fútbol europeo se encuentra nuevamente bajo la lupa de sus propios tribunales éticos tras una decisión que impacta directamente en el desarrollo de la máxima competición de clubes del mundo. La UEFA ha rechazado de forma categórica la apelación presentada por el SL Benfica, confirmando que el delantero argentino Gianluca Prestianni no podrá formar parte de la revancha de los playoffs de la Champions League frente al Real Madrid. Esta resolución ratifica la firmeza del organismo frente a incidentes que atenten contra la integridad y los valores del deporte, manteniendo al futbolista al margen de uno de los compromisos más importantes de la temporada para el conjunto luso en un momento decisivo para sus aspiraciones continentales.

El origen del conflicto: la denuncia en Lisboa y la interrupción del juego

La controversia se originó la semana pasada en el Estadio da Luz, durante el partido de ida disputado en la ciudad de Lisboa. El encuentro, que ya se desarrollaba bajo un clima de alta tensión competitiva, alcanzó un punto de ebullición cuando la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, denunció haber sido objeto de agresiones verbales de índole racial por parte de Prestianni. Según la información que ha trascendido tras el incidente, el brasileño aseguró que el atacante argentino le profirió el insulto "mono", una acusación de extrema gravedad que el futbolista argentino negó tajantemente desde el primer momento.

El episodio provocó consecuencias inmediatas dentro del campo de juego, forzando la interrupción del partido durante un lapso de diez minutos debido a los reclamos y la confusión generalizada entre los protagonistas. El árbitro del encuentro, siguiendo los protocolos vigentes para este tipo de situaciones, dejó constancia detallada del incidente en su informe oficial, documento que sirvió como base fundamental para la intervención de oficio de las autoridades. Mientras avanza la investigación integral del caso, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA resolvió aplicar una suspensión cautelar para resguardar la ejemplaridad de la competencia.

Una apelación desestimada y la confirmación de la pena provisional

A pesar del complejo escenario legal, el SL Benfica decidió agotar las instancias administrativas para intentar contar con su joven promesa en el partido de vuelta. Con la expectativa de que el recurso de apelación prosperara basándose en la negativa del jugador, el club incluyó a Prestianni en la delegación oficial que viajó a la capital española. Sin embargo, toda posibilidad de participación se desvaneció tras la publicación del comunicado oficial del ente regulador europeo, el cual fue contundente al desestimar el recurso presentado por la institución portuguesa.

En consecuencia, la UEFA confirmó formalmente la decisión tomada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina con fecha del 23 de febrero de 2026. El organismo aclaró que el futbolista continúa suspendido provisionalmente para el próximo partido de competiciones europeas para el que sería elegible, cerrando así cualquier vía de participación en el duelo inmediato. Esta resolución reafirma la política de "tolerancia cero" que el ente rector busca aplicar ante las denuncias de discriminación, independientemente de la jerarquía del partido o la relevancia de los jugadores involucrados.

El escenario en el Santiago Bernabéu y la definición de la serie

La baja de Prestianni representa un golpe estratégico significativo para el esquema ofensivo de las "Águilas", que deberán buscar la clasificación en un territorio históricamente difícil. La revancha entre el Real Madrid y el Benfica se disputará esta tarde, a partir de las 17:00, en el estadio Santiago Bernabéu, donde ambos equipos se juegan un lugar definitivo en los octavos de final. El clima previo al encuentro se ha visto inevitablemente enrarecido por este cruce legal y ético, que pone a prueba la capacidad de concentración de ambos planteles ante la magnitud de la acusación.

La ausencia forzada del delantero argentino obliga al cuerpo técnico del equipo portugués a reconfigurar su planteo táctico para intentar revertir o sostener el resultado obtenido en el partido de ida. Mientras tanto, la UEFA continúa con la recolección de pruebas para determinar la veracidad de los hechos denunciados por Vinícius Júnior. Por el momento, la justicia deportiva ha priorizado la aplicación de sus reglamentos disciplinarios preventivos, dejando a una de las piezas clave del conjunto visitante fuera del césped madrileño en una de las tardes más importantes del año futbolístico.