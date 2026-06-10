Atento Boca: Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa y envió un mensaje a Riquelme

En medio de los rumores sobre un posible retorno a Boca Juniors, Sebastián Villa ha recibido una valoración concreta por parte de Independiente Rivadavia. Daniel Vila, presidente del club mendocino, aseguró en Picado TV que el delantero colombiano tiene actualmente una tasación de 10 millones de dólares. Según Vila, esta cifra responde a varios factores:

Momento actual del jugador : Villa atraviesa un periodo destacado en su rendimiento.

: Villa atraviesa un periodo destacado en su rendimiento. Logros y contribución a la institución : Su desempeño ha dejado huella en el club.

: Su desempeño ha dejado huella en el club. Cambio en su estilo de juego: La evolución táctica del delantero ha incrementado su valor dentro del equipo.

Vila también precisó que Villa posee una cláusula de rescisión confidencial, cuyo valor es inferior a la tasación oficial, aunque reafirmó la postura de Independiente Rivadavia: "El club ha tasado en eso al jugador". La claridad en el monto y la referencia al compromiso institucional dejan en evidencia la intención de mantener firme la posición económica frente a cualquier negociación.

Mensaje directo a Boca y Riquelme

Más allá de la cifra, el dirigente mendocino aprovechó la entrevista para expresar su descontento por la falta de comunicación formal desde Boca Juniors. Con un mensaje cargado de metáfora, Vila sostuvo:

"Me gusta que, cuando entran a mi casa, me toquen el timbre. No me gusta que se me metan por la ventana".

El comentario apunta directamente a Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca y figura clave en la conducción futbolística del club, dejando en claro la exigencia de respeto institucional y formalidad en las negociaciones.

Apertura a la salida y respeto por la voluntad del jugador

A pesar del reclamo, Vila no cerró la puerta a un posible traspaso en el mercado de pases vigente. En declaraciones a América TV, enfatizó:

Respeto por la carrera del jugador : "No hay que cortarle la carrera al jugador".

: "No hay que cortarle la carrera al jugador". Posibilidad de un regreso a Boca : "Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga".

: "Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga". Compromiso de palabra: "Hay un compromiso de palabra con Sebastián".

La postura refleja un equilibrio entre los intereses del club y la aspiración profesional del futbolista, dejando en claro que la decisión final no será unilateral.

Estado de las negociaciones

Hasta el momento, no ha habido avances oficiales entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors. Sin embargo, Vila confirmó que existen contactos desde hace tiempo entre Boca y el entorno de Villa, y que el jugador ha manifestado internamente su deseo de volver a vestir la camiseta azul y oro. Esta situación mantiene viva la expectativa de un traspaso, aunque condicionada a la formalización de las conversaciones y al acuerdo económico que fije el club mendocino.