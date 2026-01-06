Atento Boca: un jugador fue sondeado desde España y podría dejar club

Kevin Zenón, mediocampista de Boca, vivió un final atípico en el club a finales de 2025 y podría dejar la institución: Deportivo Alavés, dirigido por Eduardo Coudet, posó sus ojos en él.

El ex Unión de Santa Fe no estaría del todo dentro de los planes del entrenador Claudio Úbeda en el xeneize, por lo que, si la oferta es adecuada, podría emigrar al fútbol español.

El conjunto vasco intentaría inicialmente un préstamo de 18 meses por el centrocampista por la imposibilidad de compra, aunque desde el entorno azul y oro no impedirían que el jugador se marche al exterior.

Además de la presencia del director técnico argentino, Alavés cuenta con representación albiceleste en futbolistas como Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés, este último suspendido hasta septiembre de 2026 por falsificación de documentos por la Federación de Malasia.

Zenón comenzó la temporada 2025 como uno de los futbolistas más destacados del elenco de La Ribera, pero en el segundo semestre apenas tuvo acción. En el Torneo Clausura disputó 10 encuentros y solo convirtió cuatro goles durante toda la pasada campaña.

En el mercado invernal pasado, el volante de 24 años recibió ofertas del Olympiacos de Grecia (7 millones de dólares por el 80% del pase) y del CSKA Moscú de Rusia, pero la Comisión Directiva de Boca lo tasó en USD 10 millones y no bajó el precio.

Ahora, fue el Deportivo Alavés quien mostró interés en el talentoso mediocampista, que busca recuperar minutos de juego y ritmo; por eso no vería con malos ojos una salida de Brandsen 805.