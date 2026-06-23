Scaloni analiza una rotación en Argentina para el duelo ante Jordania

La Selección argentina se prepara para afrontar su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 en un escenario muy diferente al que enfrentan muchos equipos en esta instancia del torneo. Con la clasificación a los dieciseisavos de final asegurada y la certeza de finalizar en el primer puesto del Grupo J, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega al encuentro frente a Jordania con la tranquilidad de haber cumplido anticipadamente sus principales objetivos en esta etapa de la competencia.

El seleccionado nacional disputará el próximo sábado 27 de junio, desde las 23, un partido que servirá para cerrar su participación en la zona antes de ingresar al tramo decisivo del campeonato. El encuentro volverá a jugarse en Dallas, ciudad que fue escenario de la reciente victoria argentina sobre Austria.

La clasificación anticipada se consolidó luego del triunfo por 2-0 frente a Austria, resultado construido a partir de un doblete de Lionel Messi. A ese resultado se sumó posteriormente la derrota de Jordania por 2-1 frente a Argelia, una combinación de resultados que terminó de confirmar que el vigente campeón del mundo concluirá la fase inicial en la primera posición del grupo, independientemente de lo que suceda en la última jornada.

La postura de Scaloni y la posibilidad de cambios

Con el panorama deportivo resuelto en cuanto a la clasificación, Lionel Scaloni dejó entrever que el partido frente a Jordania podría presentar una formación diferente a la habitual.

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Austria, el entrenador anticipó que la clasificación no modifica la planificación general, aunque reconoció que el contexto permite evaluar distintas alternativas.

"La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos", expresó el director técnico.

Las declaraciones dejaron abierta la puerta a una rotación en el equipo titular, una decisión que aparece directamente relacionada con la necesidad de administrar esfuerzos físicos y preservar a futbolistas importantes de cara a la fase de eliminación directa.

La situación física de varios titulares

Uno de los nombres que concentra la atención del cuerpo técnico es el de Cristian "Cuti" Romero. El defensor dejó el campo de juego en el encuentro ante Austria luego de sufrir un golpe en la rodilla derecha.

La situación adquiere especial relevancia porque se trata de la misma rodilla en la que había padecido un esguince durante la etapa previa al Mundial. Aunque en principio la molestia no sería de gravedad, la prioridad del cuerpo técnico es evitar cualquier riesgo innecesario con uno de los futbolistas más importantes de la estructura defensiva.

Todo indica que Romero sería preservado frente a Jordania con la mirada puesta en su recuperación total para la fase eliminatoria.

La planificación también está condicionada por los tiempos de recuperación. El plantel contará con pocos días entre el triunfo frente a Austria y el último compromiso del grupo, razón por la cual Scaloni y sus colaboradores evaluarán detenidamente el estado físico de cada integrante antes de definir la alineación.

Los jugadores que siguen bajo observación

Dentro del análisis que realiza el cuerpo técnico aparecen varios nombres considerados fundamentales en la estructura del equipo. Entre ellos se encuentran:

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Lisandro Martínez.

Nicolás Tagliafico.

Leandro Paredes.

Enzo Fernández y Alexis Mac Allister completaron los dos primeros encuentros de la fase de grupos y constituyen piezas centrales en el funcionamiento del mediocampo argentino. Una situación similar atraviesa Lisandro Martínez, quien también acumuló la totalidad de los minutos disputados hasta el momento.

Por otra parte, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes llegaron al Mundial con inconvenientes físicos. Ambos sumaron minutos en el encuentro frente a Austria y podrían tener una mayor participación ante Jordania con el objetivo de continuar ganando ritmo competitivo.

El gran interrogante: Lionel Messi

La principal incógnita de cara al partido del sábado gira en torno a Lionel Messi. La decisión que adopte Scaloni respecto del capitán será una de las más observadas en la previa del encuentro.

Messi atraviesa un comienzo de Mundial excepcional. Con cinco goles convertidos en apenas dos partidos, el capitán argentino se transformó en el máximo goleador histórico de los Mundiales al alcanzar los 18 tantos y superar la marca que pertenecía a Miroslav Klose.

El rosarino llega además de ser decisivo en los triunfos frente a Argelia y Austria, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo en este inicio de campeonato. Sin embargo, el cuerpo técnico también debe contemplar otros factores. Este miércoles Messi cumplirá 39 años y el calendario presenta una seguidilla de partidos que obliga a dosificar esfuerzos. La cercanía de los dieciseisavos de final convierte cualquier decisión en un aspecto estratégico de gran relevancia.

Pensando en los dieciseisavos de final

Con el liderazgo del Grupo J asegurado, Argentina ya sabe que en la próxima instancia enfrentará al segundo clasificado del Grupo H. Esa realidad modifica inevitablemente el enfoque del encuentro ante Jordania.

Más allá del resultado que pueda registrarse en Dallas, la prioridad del cuerpo técnico parece estar centrada en llegar con la mayor cantidad posible de futbolistas en plenitud física para el comienzo de la etapa eliminatoria.

En ese contexto, la rotación surge como una alternativa concreta para administrar cargas, brindar minutos a jugadores que tuvieron menor participación y preservar a quienes acumularon un importante desgaste durante los primeros compromisos del Mundial 2026. El último partido de la fase de grupos aparece así como una oportunidad para equilibrar descanso y competencia antes de ingresar al tramo más exigente del torneo.