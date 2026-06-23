VIDEO: la curiosa reacción de Cristiano cuando le preguntaron por Messi

Portugal vivió una jornada ideal en el Mundial 2026 al derrotar con contundencia a Uzbekistán por 5-0 y quedar momentáneamente como líder del Grupo K. Sin embargo, más allá de la goleada, de los récords y de la actuación estelar de Cristiano Ronaldo, uno de los momentos que más repercusión generó se produjo una vez finalizado el encuentro, cuando el astro portugués fue consultado por Lionel Messi y decidió no responder la pregunta.

El encuentro, disputado en el Estadio de Houston, en Estados Unidos, dejó a Portugal en una posición favorable dentro de su grupo y permitió que Cristiano Ronaldo volviera a ocupar el centro de la escena mundial. A los 41 años, el delantero portugués fue determinante en el triunfo de su selección y sumó dos nuevas marcas históricas a una carrera repleta de registros excepcionales.

Sin embargo, una breve secuencia durante la conferencia posterior al partido terminó captando la atención de periodistas y aficionados, especialmente por tratarse de una consulta relacionada con Lionel Messi, una figura con la que Ronaldo ha compartido durante años el protagonismo del fútbol internacional.

Una actuación histórica en Houston

Portugal llegaba al compromiso con la necesidad de sumar una victoria y terminó respondiendo con una actuación contundente frente a Uzbekistán. El conjunto luso se impuso por 5-0 y encontró en Cristiano Ronaldo a su principal figura. El delantero convirtió dos goles en el primer tiempo, anotando a los seis y a los 39 minutos para encaminar el triunfo portugués.

Su desempeño resultó decisivo para que Portugal consiguiera sus primeros tres puntos en la competencia y quedara momentáneamente en la cima del Grupo K.

Además de la importancia del resultado, la actuación del capitán portugués tuvo un valor histórico debido a los registros que logró alcanzar durante la jornada.

El primer futbolista en marcar en seis mundiales

Los dos tantos convertidos frente a Uzbekistán permitieron a Cristiano Ronaldo transformarse en el primer jugador de la historia en anotar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

La marca amplió aún más un legado construido a lo largo de una trayectoria internacional que continúa sumando capítulos destacados incluso a los 41 años. El delantero portugués no solo fue protagonista por sus goles, sino también por la dimensión histórica del logro alcanzado.

La pregunta sobre Messi que no quiso responder

Tras finalizar el partido, Cristiano Ronaldo participó de la habitual ronda de preguntas con los medios de comunicación. Fue en ese contexto cuando un periodista intentó consultarlo acerca del presente de Lionel Messi, quien había anotado un doblete el pasado lunes.

La reacción del delantero portugués llamó inmediatamente la atención. Al escuchar el nombre del capitán de la selección argentina, Ronaldo decidió no responder de manera directa. En lugar de contestar la consulta, giró la mirada hacia otro sector y señaló a otro periodista para que formulara una nueva pregunta.

La escena se desarrolló ante la mirada de los presentes y se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados posteriores al encuentro. Antes de dar paso a otra intervención, Cristiano expresó una breve frase:

"Depende de la pregunta, si no yo no te respondo". Con esa respuesta evitó referirse al presente mundialista de Messi y continuó la conferencia atendiendo otras consultas.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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Un nuevo récord a los 41 años

La jornada no solo dejó la marca de los seis mundiales con goles para Cristiano Ronaldo. Gracias al doblete conseguido frente a Uzbekistán, el delantero también estableció otro récord dentro de la historia de la Copa del Mundo.

Con 41 años y 138 días, se convirtió en el jugador más longevo en marcar dos goles en un partido mundialista. La nueva marca se suma a una extensa lista de registros alcanzados por el capitán portugués a lo largo de su carrera internacional.

Datos técnicos del récord:

• Edad de Cristiano Ronaldo: 41 años.

• Días al momento del récord: 138.

• Récord conseguido: jugador más longevo en convertir un doblete en un Mundial.