Con un doblete de Cristiano, Portugal goleó a Uzbekistán y logró su primera victoria

Portugal consiguió un triunfo fundamental en la segunda fecha del Mundial 2026 al derrotar con autoridad a Uzbekistán por 5-0, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el certamen y recuperarse tras un debut que había dejado más dudas que certezas.

El conjunto europeo llegaba a este compromiso con la obligación de ganar luego de haber empatado 1-1 frente a Congo en su presentación inicial. Ese resultado había generado la necesidad de obtener una victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación dentro de su grupo y evitar complicaciones tempranas en la competencia.

La respuesta portuguesa fue contundente. Con una actuación sólida y una marcada superioridad sobre su rival, el equipo luso construyó una goleada que no solo le permitió quedarse con los tres puntos, sino también asumir momentáneamente el liderazgo de su zona.

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista

La gran figura de la jornada fue nuevamente Cristiano Ronaldo. El histórico delantero portugués marcó dos goles y encabezó la victoria de su selección en uno de los partidos más importantes para las aspiraciones del conjunto europeo en esta etapa del torneo. Los tantos anotados frente a Uzbekistán tuvieron además un valor especial para el futbolista, ya que representaron sus primeras conquistas en la Copa del Mundo 2026.

Con este doblete, Cristiano Ronaldo alcanzó un registro inédito en la historia de los mundiales. El exjugador del Real Madrid y de otros importantes clubes internacionales se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis Copas del Mundo, ampliando una trayectoria que continúa sumando capítulos destacados en el máximo escenario del fútbol internacional.

Su aporte resultó determinante para encaminar una victoria que Portugal necesitaba de manera urgente tras el empate registrado en la fecha inaugural.

Un triunfo construido con contundencia

Además de los dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal encontró otras vías para ampliar la diferencia y transformar el encuentro en una goleada. Los restantes tantos fueron convertidos por:

• Nuno Mendes.

• Rafael Leao.

• Abduvokhid Nematov, en contra de su propia valla.

La amplitud del marcador reflejó el dominio ejercido por el conjunto portugués durante gran parte del encuentro y la eficacia mostrada frente al arco rival.

Uno de los momentos destacados se produjo en la acción que derivó en el cuarto gol. La jugada comenzó con una intervención de Joao Félix, quien intentó definir mediante un taco. Tras impactar en un defensor, la pelota quedó muy cerca de la línea de gol. En ese contexto, el arquero Abduvokhid Nematov terminó empujando involuntariamente el balón hacia el fondo de su propio arco, estableciendo el 4-0 parcial para Portugal.

La acción terminó de reflejar una tarde complicada para Uzbekistán y consolidó la amplia ventaja del conjunto europeo.

Rafael Leao cerró la goleada

Cuando el partido ingresaba en su tramo final y el resultado ya parecía definido, Portugal encontró espacio para ampliar aún más la diferencia. El quinto gol llegó sobre el cierre del encuentro y tuvo como protagonista a Rafael Leao, quien definió de gran manera para sellar el 5-0 definitivo.

La conquista terminó de coronar una actuación convincente del seleccionado portugués, que mostró contundencia ofensiva y logró transformar su necesidad de ganar en una exhibición de eficacia frente al arco rival.

El tanto de Leao permitió además completar una producción ofensiva repartida entre varias figuras del equipo, reflejando la capacidad del conjunto luso para generar situaciones de peligro a través de diferentes futbolistas.

La tabla y lo que viene para Portugal

Con este resultado, Portugal logró recuperarse del empate registrado ante Congo en la primera fecha y alcanzó la cima de su grupo. Sin embargo, la situación todavía no está completamente definida, ya que tanto Colombia como Congo tienen un partido pendiente por disputar, lo que podría modificar las posiciones actuales de la zona.

Ahora, Portugal buscará confirmar su recuperación y asegurar su clasificación cuando dispute su último compromiso de la fase de grupos. El seleccionado encabezado por Cristiano Ronaldo enfrentará a Colombia el próximo sábado desde las 20:30, en un encuentro que podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el Mundial 2026.

Tras un inicio irregular, el conjunto luso dio una clara muestra de fortaleza, recuperó terreno en la competencia y encontró en su máxima figura el impulso necesario para volver a posicionarse como protagonista del torneo.