Atlético de Madrid venció al Real Madrid y se quedó con un derbi picante

Madrid quedó en manos del Atlético. Por la séptima fecha de la Liga de España, el equipo dirigido por Diego Simeone se impuso 2-1 ante el Real y consiguió una victoria en un clásico que tuvo a Giuliano Simeone como una de sus grandes figuras.

El hijo del entrenador fue determinante en los dos goles del conjunto Colchonero. Primero, provocó la infracción que derivó en el penal y la posterior expulsión de un jugador del Real. Después, antes de que se cumpliera el cuarto de hora del segundo tiempo, entregó una asistencia precisa para que Jonathan David marcara el 2-0.

El encuentro también tuvo una importante presencia argentina. Cristian "Cuti" Romero fue titular y protagonizó una actuación firme en la defensa, aunque estuvo involucrado en una fuerte entrada sobre Bellingham que pudo haber terminado en expulsión. Por su parte, Julián Álvarez ingresó durante la segunda parte y disputó poco más de media hora.

El resultado terminó siendo 2-1, aunque el Atlético contó con oportunidades suficientes como para haber ampliado todavía más la diferencia.

Un primer tiempo de dientes apretados

Desde el comienzo, el partido se desarrolló con una intensidad que respondió a una de las frases históricas de Diego Simeone: "dientes apretados". El estadio Metropolitano fue escenario de un clásico físico, de mucha lucha y con los ánimos caldeados.

El Real intentó hacerse dueño de las acciones durante los primeros minutos. Sin embargo, cuando el Atlético consiguió acomodarse sobre el campo, comenzó a establecer un partido marcado por la disputa en cada sector.

El equipo visitante contaba con mejores individualidades, pero encontró dificultades para hacer fluir su juego. Vinicius buscó mediante algunos remates desde afuera del área grande, mientras que Mbappé y Bellingham intentaron desequilibrar a través de acciones individuales.

Más allá de esos intentos, el Real no consiguió generar demasiado peligro durante una primera mitad que fue discreta.

Del otro lado, el Atlético encontró en Giuliano Simeone una alternativa dinámica por la banda derecha. El argentino se mostró activo y participativo, mientras que el Cuti Romero aportó firmeza en la última línea. El defensor argentino, además, quedó involucrado en una fuerte entrada sobre Bellingham por la que logró evitar la tarjeta roja.

El conjunto local intentó avanzar también a través del coreano Kang-in Lee, una de sus armas más movedizas durante esa etapa, y mediante una serie de centros dirigidos al corazón del área del Merengue.

El desarrollo del primer tiempo estuvo acompañado por discusiones entre los protagonistas, interrupciones provocadas por faltas y distintos pasajes en los que la tensión fue creciendo. El resultado fue un partido trabado y de mucha fricción, con pocas situaciones claras.

Giuliano rompió el partido

El desarrollo cambió por completo en el segundo tiempo a partir de una acción protagonizada por Giuliano Simeone.

Un pase largo de Hancko encontró al argentino, que consiguió adelantarse al lungo Huijsen y recibió una falta dentro del área grande. La acción fue determinante: penal, expulsión y 1-0 para el Atlético.

A partir de ese momento, el equipo local encontró mayores espacios. La expulsión afectó al conjunto dirigido por Mourinho, que comenzó a mostrar dificultades para contener a un Atlético que aprovechó el escenario favorable.

Giuliano volvió a aparecer antes de que se cumpliera el cuarto de hora del complemento. Esta vez, desde una faceta ofensiva, puso un centro perfecto para Jonathan David, quien convirtió el segundo gol del encuentro y estableció el 2-0.

La participación del argentino en ambos tantos convirtió su actuación en uno de los factores determinantes de la victoria Colchonera.

El Atlético pudo liquidarlo

Con la ventaja de dos goles y un rival condicionado por la expulsión, el Atlético dispuso de varias oportunidades para ampliar la diferencia. En ese tramo también aparecieron como protagonistas los argentinos Cuti Romero y Julián Álvarez. El conjunto local tuvo ocasiones claras, pero no logró transformarlas en nuevos goles.

Esa falta de contundencia mantuvo con vida al Real. Sin hacer demasiado en relación con las posibilidades que había generado el Atlético, el equipo visitante consiguió descontar cerca del final.

El encargado de marcar fue Rüdiger, quien apareció mediante un cabezazo para establecer el 2-1 y devolverle incertidumbre a los últimos minutos del clásico. El Real quedó entonces a un solo gol del empate, pese a que durante buena parte del complemento había sido superado por el conjunto de Simeone.

Giuliano también salvó el triunfo en defensa

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un cierre cargado de tensión, Giuliano Simeone volvió a ser protagonista, aunque esta vez lejos del área rival.

El delantero argentino apareció para cumplir una tarea defensiva fundamental. Cortó justo a Mbappé dentro del área y evitó una situación clarísima de gol que podía haber significado el 2-2. La intervención tuvo un peso especial porque llegó en el tramo decisivo del encuentro, cuando el Real buscaba aprovechar la última oportunidad para alcanzar la igualdad.

Así, el mismo jugador que había provocado el penal y asistido en el segundo gol terminó realizando una intervención defensiva que ayudó a preservar la ventaja del Atlético hasta el final.

El Atlético supera al Real en la tabla

Con el triunfo en el derbi, el Atlético de Madrid llegó a 16 puntos en la tabla de posiciones. Para el Real, en cambio, la derrota significó la segunda caída en la Liga de España.

El equipo de Mourinho quedó tercero, con 15 puntos, mientras que el Barcelona se mantiene por encima de ambos con puntaje ideal después de siete fechas.

El derbi terminó con una victoria del Atlético que tuvo una figura central en Giuliano Simeone. El argentino participó directamente en los dos primeros goles y, cuando el partido exigió una intervención defensiva para sostener el resultado, también apareció para impedir el empate. En un clásico de alta intensidad, su aporte terminó siendo decisivo para que el equipo del Cholo se quedara con los tres puntos.