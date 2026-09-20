Messi aportó 2,6 millones de euros para un centro de atención de niños con cáncer

Lionel Messi es reconocido mundialmente por su trayectoria dentro de una cancha, pero durante los últimos años también destinó parte de sus recursos a proyectos vinculados con la salud y la infancia. Entre esas iniciativas se encuentra su participación en la construcción del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un centro especializado en el tratamiento del cáncer infantil que se convirtió en uno de los proyectos más importantes de España en esta área.

La contribución se canalizó a través de la Fundación Leo Messi, que aportó 2,6 millones de euros para ayudar a completar la financiación de la obra. El centro fue diseñado con una superficie de 5137 metros cuadrados y cuenta con capacidad para atender a unos 400 pacientes pediátricos por año.

El proyecto está orientado específicamente a niños y adolescentes con cáncer y concentra en un mismo espacio diferentes áreas relacionadas con su atención. De esta manera, la iniciativa contempla no solamente el tratamiento médico, sino también otros aspectos vinculados con el diagnóstico, la investigación, los ensayos clínicos, los tratamientos especializados y la atención de las familias.

Una obra de 30 millones de euros

La construcción del centro demandó una inversión total cercana a los 30 millones de euros. Para alcanzar ese monto fue necesaria la participación de distintas organizaciones, empresas y particulares que realizaron aportes destinados a hacer posible la obra.

Entre esas contribuciones se destacó la realizada por la Fundación Leo Messi. En conjunto con la Fundación Stavros Niarchos, la entidad aportó 2,6 millones de euros para completar la financiación necesaria para poner en marcha el proyecto. El edificio fue concebido con un objetivo específico: concentrar en un mismo lugar distintas áreas vinculadas con el tratamiento del cáncer infantil. La propuesta busca que los pacientes puedan acceder a atención especializada sin tener que trasladarse entre diferentes instalaciones del hospital.

SJD Pediatric Cancer Center Barcelona

Un centro integrado al Hospital Sant Joan de Déu

El SJD Pediatric Cancer Center Barcelona forma parte del Hospital Sant Joan de Déu y está destinado exclusivamente a la atención de niños y adolescentes con cáncer.

Una de las características centrales del proyecto es la concentración de distintas áreas relacionadas con la atención oncológica pediátrica dentro de una misma estructura. En sus instalaciones se encuentran espacios destinados al diagnóstico, tratamiento, investigación y atención a las familias, además de sectores dedicados a ensayos clínicos y tratamientos especializados.

La organización del centro busca combinar la atención médica con un entorno pensado específicamente para pacientes pediátricos. Esta característica adquiere especial relevancia en el contexto de tratamientos que pueden requerir que los niños pasen largos períodos dentro del hospital.

El centro tiene capacidad para atender a aproximadamente 400 pacientes por año, además de recibir a niños derivados desde diferentes lugares. La estructura fue diseñada, por lo tanto, para concentrar la atención especializada y ampliar las posibilidades de asistencia a pacientes pediátricos con cáncer.

Atención médica, investigación y acompañamiento

La propuesta del centro no se limita al tratamiento de los pacientes. El proyecto contempla diferentes dimensiones relacionadas con la atención del cáncer infantil, incluyendo el diagnóstico, la investigación y los ensayos clínicos.

La presencia de espacios destinados a las familias constituye además otro de los componentes del centro. La iniciativa fue concebida para ofrecer un entorno específicamente adaptado a pacientes pediátricos, teniendo en cuenta que los tratamientos contra el cáncer pueden implicar períodos prolongados dentro de una institución hospitalaria.

En ese marco, la estructura reúne en un mismo lugar distintas áreas vinculadas con la atención y el acompañamiento, evitando que los pacientes tengan que trasladarse entre diferentes instalaciones del hospital para acceder a servicios relacionados con su tratamiento.

La capacidad proyectada para unos 400 pacientes pediátricos por año se complementa con la posibilidad de recibir a niños derivados desde diferentes lugares, ampliando el alcance de la atención especializada.

La Fundación Leo Messi

La participación de Messi en el proyecto se canalizó a través de la fundación que lleva su nombre. La Fundación Leo Messi desarrolla desde hace años iniciativas relacionadas con salud, educación y oportunidades para niños y adolescentes.

La relación del futbolista con el Hospital Sant Joan de Déu también se había manifestado anteriormente mediante distintas campañas y acciones destinadas a mejorar la atención de pacientes pediátricos.

En el caso específico del centro oncológico, el aporte económico permitió avanzar en una obra orientada a ampliar la capacidad de atención especializada para niños con cáncer y sus familias. Así, la contribución de 2,6 millones de euros realizada por la Fundación Leo Messi se integró en un proyecto de mayor escala, cuya inversión total se aproximó a los 30 millones de euros y que requirió el respaldo de distintas organizaciones, empresas y particulares.